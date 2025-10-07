derbyderbyderby streaming Cento-Forlì, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Scopri dove seguire la Serie A2 e vedere uno dei match più interessanti della prossima giornata di campionato.
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Domani inizierà la quarta giornata di Serie A2 di basket. Uno dei match più affascinanti che propone il nuovo turno è quello tra Cento e Forlì, due squadre che hanno iniziato a rilento la loro stagione vincendo una sola partita su tre. La palla a due è in programma domani alle 20:30. La partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Cento-Forlì, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Il momento di forma delle due squadre

È difficile delineare un vero e proprio momento di forma, dato che la stagione è appena cominciata. Piuttosto possiamo soffermarci sugli ultimi risultati con cui i due team hanno concluso i recenti impegni. Il Cento ha vinto l'esordio stagionale contro Libertas Livorno, ma ha fatto fatica nelle due partite seguenti. Infatti, ha perso 66-82 contro Torino e 78-70 contro Mestre. Forlì invece non ha aperto la sua stagione nel migliore dei modi, perdendo contro JuVi. Ha superato successivamente l'esame Ruvo di Puglia mettendo a segno 86 punti e subendone 73. L'ultimo match, invece è finito con una differenza di 30 partite (90-60) contro Real Sebastiani.

 

Un post condiviso da Pallacanestro 2.015 Forlì (@pallforli)

Il possibile quintetto di partenza di Cento e Forlì

Forlì: Allen, Gaspardo, Gazzotti, Harper, Tavernelli.

Cento: Berdini, Conti, Davis, DeVoe, Tiberti.

