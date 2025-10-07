Domani inizierà la quarta giornata di Serie A2 di basket. Uno dei match più affascinanti che propone il nuovo turno è quello tra Cento e Forlì, due squadre che hanno iniziato a rilento la loro stagione vincendo una sola partita su tre. La palla a due è in programma domani alle 20:30. La partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Lo streaming live
Cento-Forlì, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE
Cento-Forlì, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis—
Il momento di forma delle due squadre—
È difficile delineare un vero e proprio momento di forma, dato che la stagione è appena cominciata. Piuttosto possiamo soffermarci sugli ultimi risultati con cui i due team hanno concluso i recenti impegni. Il Cento ha vinto l'esordio stagionale contro Libertas Livorno, ma ha fatto fatica nelle due partite seguenti. Infatti, ha perso 66-82 contro Torino e 78-70 contro Mestre. Forlì invece non ha aperto la sua stagione nel migliore dei modi, perdendo contro JuVi. Ha superato successivamente l'esame Ruvo di Puglia mettendo a segno 86 punti e subendone 73. L'ultimo match, invece è finito con una differenza di 30 partite (90-60) contro Real Sebastiani.
Il possibile quintetto di partenza di Cento e Forlì—
Forlì: Allen, Gaspardo, Gazzotti, Harper, Tavernelli.
Cento: Berdini, Conti, Davis, DeVoe, Tiberti.
