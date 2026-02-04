Cerignola-Salernitana: lo streaming gratis del match di Serie C

Audace Cerignola e Salernitana si affrontano in una sfida importante del Girone C di Serie C. I padroni di casa arrivano in fiducia e con una striscia positiva

Stefano Sorce 4 febbraio - 17:48

Venerdì 6 febbraio 2026 alle 20:30, allo stadio di Cerignola, va in scena Audace Cerignola-Salernitana, gara valida per la 25ª giornata di Serie C Girone C. Una partita che incrocia due obiettivi diversi: i pugliesi vogliono consolidarsi nella parte centrale della classifica, i granata inseguono le prime posizioni.

Il Cerignola arriva all’appuntamento in uno dei momenti migliori della stagione. La squadra di Vincenzo Maiuri è imbattuta da cinque gare, con tre vittorie e due pareggi, e ha mostrato continuità, fiducia e un’identità di gioco ben definita. Il recente successo per 3-1 contro il Foggia ha rafforzato il morale, mentre il precedente scontro diretto vinto 3-2 contro la Salernitana alimenta convinzione e serenità.

La Salernitana resta una delle squadre più solide del Girone C, attualmente terza in classifica, ma attraversa una fase leggermente meno brillante. Nelle ultime cinque partite sono arrivati due successi, due pareggi e una sconfitta, con qualche difficoltà nel concretizzare. La qualità e l’esperienza non mancano, ma la pressione di dover restare agganciati alle prime due pesa più che in passato.

Dove vedere Cerignola-Salernitana in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

