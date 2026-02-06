Cerignola-Salernitana: lo streaming gratis della gara

Audace Cerignola e Salernitana si affrontano in una sfida equilibrata e carica di significati. I padroni di casa arrivano in crescita

Stefano Sorce 6 febbraio - 00:40

La 25ª giornata di Serie C Girone C si apre venerdì sera con una sfida che, per classifica e contenuti tecnici, cattura subito l’attenzione: Audace Cerignola-Salernitana. Ottava contro terza, separate da 9 punti, ma con un equilibrio nelle quote che racconta una partita tutt’altro che scontata. Il calcio d’inizio è fissato per venerdì 6 febbraio alle ore 20:30, in un turno che può dire molto sulle ambizioni di entrambe.

Vuoi vedere Cerignola-Salernitana in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Cerignola-Salernitana sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Cerignola-Salernitana in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — L’Audace Cerignola arriva a questo appuntamento con entusiasmo rinnovato. Il convincente 3-1 esterno sul campo del Foggia ha certificato il ritorno a una fase positiva, portando i gialloblù a quota 35 punti e al terzo successo nelle ultime quattro giornate. La squadra di Vincenzo Maiuri ha ritrovato brillantezza offensiva dopo un periodo complicato a cavallo tra fine 2025 e inizio 2026. Resta però una contraddizione evidente: il rendimento casalingo non è stato all’altezza di quello esterno, con diverse occasioni sprecate davanti al proprio pubblico. Proprio per questo, la gara contro una big del girone rappresenta un test di maturità importante.

In casa Salernitana il clima è diverso. Il pareggio interno per 1-1 contro il Giugliano, ultimo in classifica, ha lasciato strascichi pesanti, soprattutto perché ha fatto aumentare il distacco dalla capolista Benevento, ora a +8. La squadra di Giuseppe Raffaele resta comunque una delle più solide del campionato, soprattutto in trasferta, dove ha raccolto 23 punti in 12 gare, miglior rendimento esterno del girone. Il dato che preoccupa è quello difensivo: 27 gol subiti, un numero elevato se rapportato alle sole 4 sconfitte stagionali. Segno di una squadra che spesso resta in partita, ma concede troppo.

Le probabili formazioni di Cerignola-Salernitana — L’Audace Cerignola dovrebbe confermare il 3-5-2, con Iliev tra i pali e una linea difensiva composta da Todisco, Martinelli e Ligi. Sulle corsie laterali spazio a Russo e Parlato, chiamati a garantire spinta e copertura, mentre in mezzo al campo Paolucci, Cretella e Vitale daranno equilibrio. In avanti il peso offensivo sarà affidato a Gambale e D’Orazio.

La Salernitana risponderà con lo stesso modulo. Donnarumma in porta, difesa a tre con Berra, Golemic e Matino. Sugli esterni Quirini e Carriero, mentre in mezzo Gyabuaa e Capomaggio avranno il compito di gestire ritmo e inserimenti. Davanti spazio al tridente mobile con Achik e Ferraris a supporto di Lescano.

Audace Cerignola (3-5-2): Iliev; Todisco, Martinelli, Ligi; Russo, Paolucci, Cretella, Vitale, Parlato; Gambale, D’Orazio.

Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Berra, Golemic, Matino; Quirini, Gyabuaa, Capomaggio, Carriero; Ferraris, Achik, Lescano.

Vuoi vedere Cerignola-Salernitana in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Cerignola-Salernitana sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA