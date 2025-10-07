Cerro Porteno-Sol De America, ottavi di finale di Copa Paraguay: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 17:01)

All'Estadio General Pablo Rojas va in scena Cerro Porteno-Sol De America, match valido per l'andata degli ottavi di finale di Copa Paraguay. In palio c'è un posto nei quarti di finale. Con Bet365 la sfida tra Cerro Porteno e Sol De America sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Il match è in programma nella notte tra martedì 7 ottobre e mercoledì 8 alle ore 00:30.

Qui Cerro Porteno — Il Cerro Porteño nella sua avventura in Copa Paraguay ha dimostrato compattezza e capacità di gestire le partite: ha superato il Pastoreo FC nella Fase 3 con una buona prestazione. Sotto la guida di Jorge Bava, che ha già ottenuto una vittoria al debutto nel campionato locale, il Ciclón vuole evitare sorprese per provare a mettere le mani sulla Coppa. Contro il Sol De América dovrà imporre il proprio ritmo e sfruttare il fattore offensivo nelle situazioni chiave, senza concedere spazi ai contropiedi avversari.

Qui Sol De America — Guai a sottovalutare il Sol de América che arriva all'appuntamento con il morale alle stelle avendo nei turni precedenti di Coppa, lo Sportivo San Pedro con un netto 7-0, e superato il Recoleta 1-0 nella Fase 3.

Cerro Porteno-Sol De America, probabili formazioni — CERRO PORTENO, probabile formazione: Arias, Riveros, Velazquez, Perez, Dominguez, Gimenez, Dominguez, Morel, Amarilla, Torres.

SOL DE AMERICA, probabile formazione: Bordón, Jara, Duarte, Barrios, Aranda, Argüello, Leguizamon, Samudio, Banegas, Rotela, Coronel.