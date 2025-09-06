I padroni di casa dell'ex romanista Iturbe ospitano la squadra ultima in classifica, per la gara valida per il campionato paraguaiano. Il match è in programma domenica 7 settembre alle ore 23.30

Stefano Sorce 6 settembre 2025 (modifica il 6 settembre 2025 | 16:21)

Il Cerro Porteno ospiterà il Tembetary in un incontro valido per la Primera División Apertura 2025. Il match mette di fronte due squadre con ambizioni e momenti di forma molto diversi: da un lato un Cerro Porteno solido e ambizioso, dall’altro un Tembetary in difficoltà, alla ricerca di riscatto. La gara sarà in programma domenica 7 settembre alle ore 23.30.

Dove vedere Cerro Porteno-Tembetary in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Cerro Porteno-Tembetary, in programma domenica 7 settembre. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su Dazn.

Il momento delle due squadre — Il Cerro Porteno si presenta a questa partita con una stagione complessivamente positiva: nelle ultime 10 partite ha ottenuto 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, confermando il proprio ruolo di protagonista nella competizione. L’attacco del Cerro Porteno è uno dei più prolifici del torneo. Tra i protagonisti spiccano Juan Manuel Iturbe, ex Roma e capocannoniere con 5 gol, e Cecilio Andrés Domínguez Ruiz, miglior assistman con 5 passaggi vincenti. L’ultima partita disputata, un 1-1 contro il Club Libertad, ha mostrato ancora una volta la capacità della squadra di gestire la pressione e portare a casa punti preziosi anche in trasferta.

Visualizza questo post su Instagram

Il Tembetary arriva al match con un cammino decisamente più complicato. La squadra ospite occupa l'ultimo posto in classifica con soli 5 punti. Nelle ultime 10 partite, la squadra ha raccolto 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, evidenziando difficoltà sia in attacco che in difesa. Tra i giocatori chiave, Charpentier ha messo a segno 3 gol, mentre Juan Francisco Esteche ha fornito 5 assist. Nonostante l’ultimo successo in Copa Paraguay, un 1-0 contro il Deportivo Karai Chive, la squadra dovrà affrontare un avversario molto più forte e strutturato come il Cerro Porteno.

Le probabili formazioni di Cerro Porteno-Tembetary — CERRO PORTENO: (4-3-3) : Martin, Quintana Rodriguez, Riveros, Perez, Velazquez, Dominguez, Morel, Dominguez, Iturbe, Torres, Aliseda. Allenatore: Martinez.

TEMBETARY: (4-4-2) : Canteros, Caceres, Marotta, Alonso, Olmedo, Rojas, Mercado, Zarate, Gudino, Charpentier, Perez. Allenatore: Escobar.