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Momento dei due tennisti

Matteo Berrettini sta confermando di aver ritrovato continuità fisica e fiducia dopo un periodo complicato. Il romano ha mostrato grande carattere nel turno precedente contro Francisco Comesana, riuscendo a imporsi al termine di una maratona conclusa al tie-break del quinto set. La sensazione è quella di un giocatore nuovamente competitivo ai massimi livelli, capace di alternare aggressività da fondo campo e qualità al servizio nei momenti decisivi. Il Roland Garros del 2021 resta il miglior risultato della sua carriera a Parigi e l'obiettivo è ora provare a ripetersi.

Juan Manuelrappresenta invece una delle storie più sorprendenti di questa edizione del torneo. L'argentino si presenta all'appuntamento forte di una striscia positiva diIl numero 56 del ranking mondiale ha attirato l'attenzione generale eliminando Sinner nel turno precedente, approfittando anche delle difficoltà fisiche accusate dall'azzurro. Cerundolo ha però dimostrato qualità, personalità e una notevole solidità mentale, caratteristiche che lo rendono un avversario particolarmente insidioso sulla terra battuta. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI CERUNDOLO-BERRETTINI CLICCA SU BET365.

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