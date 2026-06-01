Matteo Berrettini va a caccia dei quarti di finale a Parigi contro l'argentino Cerundolo, protagonista dell'eliminazione di Jannik Sinner
Una porta che si apre verso i quarti di finale e un'occasione che Matteo Berrettini non vuole lasciarsi sfuggire. Lunedì 1 giugno, sui campi in terra battuta del Roland Garros di Parigi, il tennista romano affronta Juan Manuel Cerundolo negli ottavi di finale del secondo Slam stagionale. Entrambi arrivano da battaglie lunghe e dispendiose, entrambe concluse al quinto set, ma anche con una convinzione crescente nei propri mezzi. Da una parte l'esperienza e la potenza dell'ex numero uno italiano, dall'altra l'entusiasmo dell'argentino che ha sorpreso il torneo eliminando Jannik Sinner. In palio c'è un posto tra i migliori otto del torneo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI CERUNDOLO-BERRETTINI CLICCA SU BET365.
IL MATCH TRA CERUNDOLO-BERRETTINI SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA
Dove guardare Cerundolo-Berrettini in diretta TV e in streaming gratuito
Bet365 offrirà inoltre la possibilità di seguire l’incontro in streaming live. Gli utenti con account attivo potranno accedere rapidamente alla diretta dalla sezione live del sito, seguendo il match su desktop o mobile insieme a statistiche e andamento in tempo reale.
Come accedere allo streaming:
- Registrati o accedi al tuo conto Bet365
- Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa
- Cerca Cerundolo-Berrettini sul palinsesto live
Momento dei due tennisti
Matteo Berrettini sta confermando di aver ritrovato continuità fisica e fiducia dopo un periodo complicato. Il romano ha mostrato grande carattere nel turno precedente contro Francisco Comesana, riuscendo a imporsi al termine di una maratona conclusa al tie-break del quinto set. La sensazione è quella di un giocatore nuovamente competitivo ai massimi livelli, capace di alternare aggressività da fondo campo e qualità al servizio nei momenti decisivi. Il Roland Garros del 2021 resta il miglior risultato della sua carriera a Parigi e l'obiettivo è ora provare a ripetersi.Juan Manuel Cerundolo rappresenta invece una delle storie più sorprendenti di questa edizione del torneo. L'argentino si presenta all'appuntamento forte di una striscia positiva di otto vittorie consecutive e del recente successo al Challenger di Bordeaux. Il numero 56 del ranking mondiale ha attirato l'attenzione generale eliminando Sinner nel turno precedente, approfittando anche delle difficoltà fisiche accusate dall'azzurro. Cerundolo ha però dimostrato qualità, personalità e una notevole solidità mentale, caratteristiche che lo rendono un avversario particolarmente insidioso sulla terra battuta. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI CERUNDOLO-BERRETTINI CLICCA SU BET365.
IL MATCH TRA CERUNDOLO-BERRETTINI SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA
© RIPRODUZIONE RISERVATA