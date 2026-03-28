Ceuta-Cadice: dove seguire la Liga2 in TV e in Streaming Gratis

Ceuta-Cadice inaugura il programma del sabato di Liga2. All'Estadio Alfonso Murube il calcio d’inizio è fissato alle 14:00 e metterà di fronte due compagini che arrivano in maniera completamente diversa: padroni di casa in cerca di scalare ulteriormente la classifica, col sogno play-off ancora possibile; ospiti in cerca di punti preziosi per allontanarsi dalle zone pericolose.
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Come accedere allo streaming:—
Qui Ceuta—
Il Ceuta sta vivendo una stagione storica, riuscendo a mantenere una posizione relativamente tranquilla in classifica e dimostrando di poter competere anche contro avversari più attrezzati. Il rendimento casalingo è uno dei punti di forza: l’Alfonso Murube è diventato un vero fortino, dove la squadra riesce a esprimere intensità e compattezza, sostenuta da un ambiente caldo e coinvolgente.
Qui Cadice—
Il Cadice arriva invece a questa sfida con una situazione più stabile ma con l’obiettivo di chiudere al meglio la stagione. La squadra ha trovato un buon equilibrio, soprattutto dal punto di vista difensivo, e si presenta con fiducia dopo l’ultimo risultato positivo. Resta una formazione con maggiore qualità complessiva, ma chiamata a confermarsi anche in una trasferta insidiosa come quella di Ceuta.
Ceuta-Cadice, probabili formazioni—
Ceuta (4-2-3-1): Moha, Anuar, Peropadre, Caro, Barber, Aisar Ahmed, Matos, Konrad de la Fuente, Manu Vallejo, Marcos Fernández, Obeng. Allenatore: José Juan Romero
Cadice (4-2-3-1): David Gil, Zaldua, Calero, Hadjam, Cala, Touré, Alejo García, Bakr, Ontiveros, Lekic, Machís. Allenatore: Gaizka Garitano
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