Ceuta-Cadice: dove seguire la Liga2 in TV e in Streaming Gratis

Ceuta-Cadice inaugura il programma del sabato di Liga2 . All'Estadio Alfonso Murube il calcio d’inizio è fissato alle 14:00 e metterà di fronte due compagini che arrivano in maniera completamente diversa: padroni di casa in cerca di scalare ulteriormente la classifica, col sogno play-off ancora possibile; ospiti in cerca di punti preziosi per allontanarsi dalle zone pericolose.

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Qui Ceuta

Il Ceuta sta vivendo una stagione storica, riuscendo a mantenere una posizione relativamente tranquilla in classifica e dimostrando di poter competere anche contro avversari più attrezzati. Il rendimento casalingo è uno dei punti di forza: l’Alfonso Murube è diventato un vero fortino, dove la squadra riesce a esprimere intensità e compattezza, sostenuta da un ambiente caldo e coinvolgente.