Venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 20:30, riflettori accesi sulla Liga 2 per una sfida che si preannuncia intensa e combattuta: all’Estadio Municipal Alfonso Murube di Ceuta si affrontano AD Ceuta FC e Granada CF, distanti appena tre lunghezze in classifica. Un margine minimo che rende l’incrocio della 27ª giornata ancora più delicato, con due squadre alla ricerca di punti pesanti per consolidare la propria posizione.
Diretta TV e Streaming Gratis
Ceuta-Granada: dove vedere la Serie B spagnola in Streaming e in TV
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis il match di Serie B spagnola:
Ceuta-Granada: dove vedere la Serie B Spagnola in Streaming e in Tv—
CEUTA GRANADA SERIE B SPAGNOLA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Ceuta-Granada in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Qui Ceuta—
Il Ceuta si presenta all’appuntamento con 35 punti e un dodicesimo posto che, almeno per ora, garantisce una zona relativamente tranquilla, con sette punti di vantaggio sulla fascia retrocessione.
Il rendimento interno rappresenta il vero punto di forza della formazione guidata da José Juan Romero: 25 punti conquistati in 12 gare casalinghe, frutto di otto vittorie, un pareggio e tre sconfitte, con 17 reti realizzate e 12 incassate. Numeri che raccontano di una squadra solida tra le mura amiche, capace di costruire buona parte della propria classifica davanti al pubblico del Murube.
Qui Granada—
Situazione più delicata per il Granada, attualmente quattordicesimo a quota 32 punti e con un margine di appena quattro lunghezze sulla zona calda. La formazione andalusa non può permettersi cali di tensione in questa fase della stagione se vuole evitare di essere risucchiata nella lotta per non retrocedere.
In trasferta, fin qui, il bilancio parla di 13 punti raccolti in 12 partite: tre vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte, con 12 gol segnati e 16 subiti. Un rendimento altalenante lontano da casa, che evidenzia qualche difficoltà soprattutto sul piano difensivo.
Ceuta-Granada, probabili formazioni—
Ceuta (4-3-3): Vallejo; Ahmed, Hernandez, Gonzalez, Redruello; Diez, Bodiger, Campana; Zalazar, Schor, Kone. Allenatore: José Juan Romero
Granada (4-3-3): Zidane; Naasei, Lama, Williams, Diallo; Aleman, Alcaraz, Gonzalez; Sola, Petit, Arnaiz. Allenatore: Pacheta
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la Serie B spagnola:
© RIPRODUZIONE RISERVATA