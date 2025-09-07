Ceuta-Huesca: dove vedere la B spagnola in Diretta tv e in Streaming LIVE

Ceuta-Huesca, quarta giornata della Serie B spagnola: info partita, probabili formazioni, Diretta Tv e Streaming gratis

Vincenzo Bellino Redattore 7 settembre 2025 (modifica il 7 settembre 2025 | 04:22)

La sfida di domenica Ceuta-Huesca si presenta già ricca di tensione e aspettative. I padroni di casa, fanalino di coda, cercano la prima vittoria stagionale per risollevare morale e fiducia. Dall’altra parte, gli ospiti vogliono consolidare l'ottimo avvio di campionato e continuare a scalare la classifica della Serie B spagnola.

Dove vedere Ceuta-Huesca in diretta TV e in streaming LIVE — CEUTA HUESCA DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE B SPAGNOLA - Scopriamo dove vedere il match Ceuta-Huesca in programma domenica 7 settembre alle ore 14:00. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Qui Ceuta — Momento complicato per il Ceuta, reduce da tre sconfitte di fila e fanalino di coda. La falsa partenza ha alimentato il malumore della piazza a tal punto che il presidente Luhay Hamido è dovuto intervenire pubblicamente per calmare gli animi.

Il tecnico José Juan Romero contro l'Huesca andrà a caccia della prima vittoria stagionale, ma dovrà fare a meno di giocatori chiave come Bodiger, Manu Sánchez, Juanto Ortuño e Anuar, squalificato.

L’allenatore punta a ritrovare un gruppo con più personalità, evitando di farsi intimorire dal blasone degli avversari. Nonostante le difficoltà, la squadra ha ritrovato un campo in condizioni migliori e può contare sul rientro di Youness, oltre alla possibilità di lanciare subito i nuovi innesti come Konrad, Obeng o Salvi.

Qui Huesca — Inizio di stagione positivo, invece, per l'Huesca. 7 punti in 3 partite (due vittorie e un pareggio) confermano l'ottimo lavoro svolto fin qui dal tecnico Sergi Guilló. La squadra, che solo un anno fa rischiava la il fallimento, oggi gode di una gestione societaria esemplare e di un ambiente sereno.

Veterani come Pulido, Dani Jiménez, Portillo, Sergi Enrich e Sielva trasmettono esperienza a un gruppo che sogna in grande. Pulido, in particolare, è pronto a diventare il giocatore con più presenze della storia del club nel calcio professionistico, mentre Sergi Enrich è a un passo dal traguardo dei 100 gol.

Nonostante le assenze di Ojeda, Jordi Martín, Javi Mier e di Willy (convocato con il Cile U20), l’Huesca arriva a Ceuta con entusiasmo e la convinzione di poter consolidare il suo ruolo tra le squadre di vertice della Segunda División.

Ceuta-Huesca, probabili formazioni — CEUTA (4-2-3-1): Pedro López; Almenara, Carlos Hernández, Cantero, Matos; Rubén Díez, Bassinga; Aisar, Zalazar, Escudero. Allenatore: José Juan Romero.

HUESCA (3-4-3): Dani Jiménez; Carrillo, Pulido, Arribas; Abad, Sielva, Jesús Álvarez, Julio Alonso; Liberto, Enrich, Kortajarena. Allenatore: Sergi Guilló.