Il match si preannuncia dunque come un test importante per entrambe: da un lato i polacchi alla ricerca di riscatto, dall’altro gli ospiti decisoi a confermare il proprio stato di forma.

Stefano Sorce 14 ottobre - 15:58

Il 15 ottobre alle ore 20:00, la Champions League di basket vedrà affrontarsi Legia Varsavia e ASP Promitheas Patrasso. Le due squadre non si sono mai incontrate prima d'ora, e proprio questa assenza di precedenti rende la partita ancora più interessante e imprevedibile. L'unico vantaggio concreto sembra essere quello della Legia, che potrà contare sul sostegno del proprio pubblico.

Dove vedere Legia-Promitheas in diretta TV e in streaming LIVE

Il momento delle due squadre — In questa stagione, la formazione polacca ha disputato una sola partita, terminata con una sconfitta. Il bilancio parla chiaro: 0 vittorie e 1 ko, con un tasso di successo pari allo 0%. In termini di rendimento offensivo, la Legia segna in media 85 punti a partita, ma ne concede ben 93 agli avversari, per una media complessiva di 178 punti totali per incontro. Un dato che mette in evidenza le difficoltà difensive del gruppo, chiamato ora a una prova di solidità maggiore per evitare un nuovo passo falso.

Sul fronte opposto, il Promitheas Patrasso arriva a questo confronto con tutt’altra fiducia. Anche per i greci si tratta della seconda gara della stagione, ma il debutto si è concluso con una vittoria convincente. Il loro rendimento parla di 1 successo e nessuna sconfitta, con un tasso di vittorie del 100%. La squadra segna in media 89 punti per gara, concedendone 83, per un totale di 172 punti complessivi. Numeri che raccontano di un gruppo più equilibrato, capace di difendere con ordine e colpire con efficacia nei momenti chiave.

I probabili quintetti base di Legia-Promitheas — Legia: Silins, Kolenda, Tass, Graves, Pluta. Coach: Rannula.

Promitheas: Gray, McCullum, Stavrakopoulos, Paulicap, Hammonds. Coach: Limniatis.