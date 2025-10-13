Le due formazioni non si sono mai affrontate prima d’ora, rendendo questa partita ancora più interessante dal punto di vista tattico

Stefano Sorce 13 ottobre - 21:46

Il momento delle due squadre — Il Nymburk ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Dopo la convincente vittoria all’esordio, la squadra ceca ha mostrato una notevole capacità di controllo della partita, alternando momenti di gioco veloce a una difesa ordinata e compatta. I numeri parlano chiaro: 93 punti segnati di media e soltanto 65 subiti, una differenza che racconta perfettamente l’equilibrio e la disciplina tattica che caratterizzano la formazione di coach Aleksandar Sekulić.

Dall’altra parte, l’Elan Chalon arriva a questo confronto forte di un avvio altrettanto positivo. Il successo nella prima uscita stagionale ha dato fiducia e ritmo a una squadra che ama spingere e correre. Gli uomini di coach Savo Vucevic giocano un basket offensivo, basato su transizioni rapide e un’alta percentuale di tiri da tre punti. La statistica più eloquente è quella dei 96 punti realizzati di media, a fronte di 80.75 subiti: un dato che conferma quanto i francesi puntino a vincere più sull’attacco che sulla difesa.

I probabili quintetti base di Nymburk-Chalon — Nymburk: Dreamer, Hruban, Rylich, Santos-Silva, Sehnal. Coach: Amiel.

Chalon: Hill, Leray, Mutts, Gaudoux, Cuthbertson. Coach: Delord.