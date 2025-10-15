Le due squadre si affrontano per la prima volta nella Basketball Champions League. I padroni di casa cercano riscatto dopo la sconfitta iniziale e punta a sfruttare l’attacco velo

Stefano Sorce 15 ottobre - 00:55

Il palcoscenico della Basketball Champions League si sposta in Belgio, dove il Telnet BC Oostende ospiterà i turchi del Mersin Buyuksehir Belediyesi in un duello che promette intensità e voglia di riscatto. Entrambe le squadre cercano la prima vittoria stagionale nella competizione dopo un esordio complicato. Sarà una gara inedita, senza precedenti diretti, ma con tanti spunti tattici e motivazionali. Il fattore campo potrebbe offrire un piccolo vantaggio agli uomini di Oostende, chiamati a sfruttare l'energia del pubblico per invertire subito la rotta.

Dove vedere Oostende-Mersin in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida della Champions League di basket comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Oostende-Mersin in diretta live.

Il momento delle due squadre — L’avvio di stagione non è stato dei più semplici per il Telnet BC Oostende, uscito sconfitto nell’unico incontro finora disputato. Nonostante il risultato, i belgi hanno mostrato un buon potenziale offensivo, con una media di 93 punti segnati a partita. Il problema, finora, è nella fase difensiva: la squadra concede infatti 95 punti di media, un dato che ha pesato sul bilancio. Con una percentuale di vittorie ancora ferma allo 0%, Oostende dovrà trovare maggiore solidità sotto canestro per capitalizzare il gioco rapido e le transizioni che restano il loro punto di forza.

Anche per il Mersin la partenza nella Champions League non è stata ideale. La squadra turca ha infatti subito una sconfitta nella gara inaugurale, mettendo a referto solo 66 punti e subendone 97, numeri che evidenziano una mancanza di precisione e ritmo offensivo. In trasferta, Mersin dovrà migliorare soprattutto nella costruzione del gioco e nella gestione dei momenti chiave, per evitare di subire le accelerazioni degli avversari. La determinazione e l’orgoglio saranno le armi principali per tentare di sorprendere il pubblico belga e portare a casa un risultato utile per il morale e la classifica.

I probabili quintetti base di Oostende-Mersin — Oostende: Gillet, Melson, Schakel, Sylla, Yaacov. Coach: Dedas.

Mersin:Tirpanci, White, Olaseni, Cruz Saldivar, Cobbs. Coach: Sevim.