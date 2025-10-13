Champions League, Vef Riga-Levice: diretta tv e streaming LIVE del match

Giocare in casa può rappresentare un vantaggio per i padroni di casa, ma gli ospiti hanno dimostrato di saper reagire anche lontano dal proprio parquet.

L’adrenalina sale in vista della sfida tra BK Vef Riga e Levice Patrioti: martedì 14 ottobre 2025, alle 18:00, le due squadre si incontreranno per la prima volta nella storia della Champions League. Con Bet365 puoi seguire Vef Riga-Levice GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Vef Riga-Levice in diretta TV e in streaming LIVE

Il momento delle due squadre — Finora in stagione il Vef Riga ha disputato una sola partita, conclusasi con una sconfitta. La squadra ha segnato in media 53 punti a partita, ma ha subito 69 punti dagli avversari. Sul parquet di casa, la difesa dovrà migliorare sensibilmente se la squadra vorrà resistere ai Patrioti, capaci di segnare con continuità. La partita offrirà l’occasione per scoprire quali giocatori sapranno assumersi la leadership in difesa e guidare la squadra nei momenti chiave.

I Levice Patrioti arrivano a Riga dopo una sola partita in stagione, conclusasi anch’essa con una sconfitta. La squadra ha segnato mediamente 81,25 punti a partita, concedendone 80. In trasferta, la media punti cala a 67,5 segnati contro 76,5 subiti, ma la loro capacità di adattarsi al parquet avversario sarà determinante. Sarà interessante vedere quali giocatori riusciranno a prendere in mano la difesa e arginare le iniziative dei padroni di casa.

I probabili quintetti base di Vef Riga-Levice — Vef Riga: Andzevs, Bertans, Novitskyi, Porter, Toro. Coach: Gulbis.

Levice: Wesson, Dorsey, Carius, Kivimaki, McGill. Coach: Madzin.