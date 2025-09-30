Championship, Blackburn-Swansea: diretta tv e streaming LIVE del match

Sfida di Championship tra una squadra in difficoltà, alla ricerca di punti salvezza, e un avversario più solido che punta a confermare la propria stabilità

Stefano Sorce 30 settembre - 17:05

All'Ewood Park, martedì 30 settembre alle ore 20,45, la Championship regala un altro incontro di grande interesse: Blackburn e Swansea si sfidano in un match molto interessante. Due squadre con ambizioni e percorsi diversi: i padroni di casa cercano continuità per allontanarsi dalle zone basse della classifica, mentre gli ospiti puntano a consolidare la loro posizione a metà classifica.

Il momento delle due squadre — Il Blackburn non vive un periodo semplice: la squadra occupa il 20º posto in classifica e nelle ultime cinque giornate ha collezionato due vittorie e tre sconfitte. La media realizzativa di soli 0.86 gol a partita conferma le difficoltà offensive, mentre il reparto difensivo rimane sotto pressione. Servirà maggiore compattezza per riuscire a risalire la classifica.

Lo Swansea invece si presenta in una situazione più tranquilla: attualmente al 13º posto, la squadra ha ottenuto due vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare, mostrando una certa stabilità. I gallesi segnano in media un gol a partita e subiscono pochissimo (0.86 reti incassate). Interessante la tendenza agli under, con meno di 2.5 gol registrati in 6 delle ultime 7 partite disputate.

Le probabili formazioni di Blackburn-Swansea — Blackburn (4-2-3-1): Toth; Gardner-Hickman, Wharton, Ribeiro, Morishita; Tavares, Miller, Galbraith; Franco, Ohashi, Ronald. Allenatore: Ismael.

Swansea (4-2-3-1): Vigouroux; Key, Cabango, Burgess, Tymon; Yalcouye, Tronstad; Hedges, Cantwell, Inoussa; Vipotnik. Allenatore: Sheehan.