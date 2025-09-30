derbyderbyderby streaming Championship, Blackburn-Swansea: diretta tv e streaming LIVE del match

Sfida di Championship tra una squadra in difficoltà, alla ricerca di punti salvezza, e un avversario più solido che punta a confermare la propria stabilità
Stefano Sorce
All’Ewood Park, martedì 30 settembre alle ore 20,45, la Championship regala un altro incontro di grande interesse: Blackburn e Swansea si sfidano in un match molto interessante. Due squadre con ambizioni e percorsi diversi: i padroni di casa cercano continuità per allontanarsi dalle zone basse della classifica, mentre gli ospiti puntano a consolidare la loro posizione a metà classifica. Vuoi vivere l’atmosfera dell’Ewood Park come se fossi sugli spalti? Con Bet365 puoi seguire Blackburn-Swansea GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Blackburn-Swansea in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Championship direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Blackburn-Swansea in diretta live.

Championship, Blackburn-Swansea: diretta tv e streaming LIVE del match- immagine 2
Cameron Burgess dello Swansea City festeggia con i compagni, tra cui Kaelan Casey, dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la sfida del Terzo Turno di Carabao Cup tra Swansea City e Nottingham Forest allo Swansea.com Stadium il 17 settembre 2025 a Swansea, Galles. (Foto di Dan Istitene/Getty Images)

Il momento delle due squadre

Il Blackburn non vive un periodo semplice: la squadra occupa il 20º posto in classifica e nelle ultime cinque giornate ha collezionato due vittorie e tre sconfitte. La media realizzativa di soli 0.86 gol a partita conferma le difficoltà offensive, mentre il reparto difensivo rimane sotto pressione. Servirà maggiore compattezza per riuscire a risalire la classifica.

Lo Swansea invece si presenta in una situazione più tranquilla: attualmente al 13º posto, la squadra ha ottenuto due vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare, mostrando una certa stabilità. I gallesi segnano in media un gol a partita e subiscono pochissimo (0.86 reti incassate). Interessante la tendenza agli under, con meno di 2.5 gol registrati in 6 delle ultime 7 partite disputate.

Le probabili formazioni di Blackburn-Swansea

Blackburn (4-2-3-1): Toth; Gardner-Hickman, Wharton, Ribeiro, Morishita; Tavares, Miller, Galbraith; Franco, Ohashi, Ronald. Allenatore: Ismael.

Swansea (4-2-3-1): Vigouroux; Key, Cabango, Burgess, Tymon; Yalcouye, Tronstad; Hedges, Cantwell, Inoussa; Vipotnik. Allenatore: Sheehan.

