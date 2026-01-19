Championship, Coventry-Millwall: diretta live e streaming gratis

Il Coventry ospita il Millwall in uno scontro diretto che può pesare molto nella corsa alla promozione. I padroni di casa guidano la classifica e cercano continuità dopo il ritorno alla vittoria nell’ultimo turno

Stefano Sorce 19 gennaio - 23:26

La Coventry Building Society Arena si prepara ad ospitare una delle partite più attese del turno di Championship. L’appuntamento è fissato per martedì 20 gennaio 2026 alle ore 20:45, quando Coventry-Millwall si affronteranno in uno scontro diretto che vale punti pesantissimi in chiave promozione. Da una parte la capolista, determinata a difendere il primato, dall’altra una squadra in piena rimonta che sogna l’aggancio alle prime due posizioni.

Hai tre possibilità per seguire Coventry-Millwall

Dove vedere Coventry-Millwall in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Coventry-Millwall in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Coventry sta vivendo una stagione straordinaria sotto la guida di Frank Lampard. I “Sky Blues” hanno dominato la prima parte del campionato, accumulando 51 punti nelle prime 23 giornate grazie a 15 vittorie e sole due sconfitte. Dopo il rallentamento post-natalizio, con i ko contro Ipswich e Birmingham, la squadra ha ritrovato entusiasmo grazie al successo contro il Leicester nell’ultimo turno. Sotto di un gol, il Coventry ha reagito con carattere: prima il pareggio firmato Simms, poi la rete decisiva di Haji Wright nel finale. Una vittoria che ha permesso alla capolista di mantenere sei punti di vantaggio sul Middlesbrough e otto sul terzo posto. Con il miglior attacco del campionato, Lampard vuole ora rilanciare una nuova striscia positiva.

Situazione diversa ma altrettanto positiva per il Millwall. I Lions occupano il quarto posto con 46 punti e sono in piena corsa per la promozione diretta. Dopo Natale la squadra di Alex Neil ha cambiato marcia, rimanendo imbattuta nelle ultime cinque gare di campionato. Le vittorie contro Bristol City, Swansea e Watford, unite ai pareggi contro Ipswich e Southampton, hanno rilanciato fortemente le ambizioni. Nell’ultima uscita, il successo per 2-0 sul campo del Watford, con gol di Azeez e Coburn, ha confermato il grande momento di forma dei londinesi. Ora il Millwall sogna il colpaccio sul campo della capolista per avvicinarsi ulteriormente alla zona promozione diretta.

Le probabili formazioni — Lampard dovrebbe confermare l’undici visto contro il Leicester. Tra i pali spazio a Rushworth, con Van Ewijk, Latibeaudiere, Kitching e Dasilva a comporre la linea difensiva. A centrocampo Rudoni e Grimes garantiranno equilibrio, mentre sulla trequarti agiranno Mason-Clark, Torp ed Esse alle spalle dell’unica punta Simms.

Alex Neil dovrebbe schierare il suo 4-2-3-1. In porta Crocombe, difesa con Crama, Taylor, Cooper e Doughty. In mezzo al campo toccherà a Mitchell e De Norre, mentre sulla trequarti agiranno Azeez, Neghli e Ballo a supporto di Ivanovic.

Coventry: Rushworth, Van Ewijk, Latibeaudiere, Kitching, Dasilva, Rudoni, Grimes, Mason-Clark, Torp, Esse, Simms.

Millwall: Crocombe, Crama, Taylor, Cooper, Doughty, Mitchell, De Norre, Azeez, Neghli, Ballo, Ivanovic.