Championship, Derby-WBA: streaming gratis e probabili formazioni

Derby County e West Bromwich Albion si affrontano venerdì 23 gennaio alle 21:00 a Pride Park. Rams favoriti grazie al momento positivo, Baggies in difficoltà soprattutto in trasferta. Analisi, probabili formazioni e scenario

Stefano Sorce 23 gennaio - 01:43

Il Pride Park diventa teatro di un incrocio delicato di Championship nella serata del 23 gennaio, quando Derby-WBA si affrontano alle 21:00 in una gara che può pesare molto sugli equilibri della parte centrale della classifica. I Rams arrivano con entusiasmo e continuità di risultati, mentre i Baggies cercano risposte urgenti dopo un periodo nero lontano da casa. Una partita che mette a confronto fiducia contro fragilità, con punti pesanti in palio per entrambe.

Il momento delle due squadre — Il Derby arriva all’appuntamento con grande fiducia. La squadra di John Eustace ha vinto due gare consecutive, mostrando solidità mentale e capacità di colpire nei momenti chiave. Il successo per 2-1 sul campo del Charlton, maturato con meno possesso ma grande concretezza, ha confermato un trend positivo: i Rams sanno soffrire e capitalizzare. In casa il rendimento è affidabile, la manovra è più fluida e l’attacco trova soluzioni diverse, con Patrick Agyemang sempre più centrale nel progetto offensivo. La classifica sorride e il calendario offre un’occasione concreta per fare un ulteriore salto.

Situazione opposta per il West Brom. I Baggies stanno vivendo un periodo complicatissimo lontano da casa, con una lunga serie di sconfitte esterne che ha minato certezze e fiducia. L’ultimo ko, un pesante 5-0, ha evidenziato fragilità difensive e difficoltà nel reagire alle avversità. La qualità individuale non manca, soprattutto negli esterni offensivi, ma la squadra fatica a restare compatta e concede troppo. A Pride Park servirà una prova di carattere, prima ancora che tecnica, per evitare l’ennesimo passo falso.

Le probabili formazioni di Derby-WBA — Il Derby dovrebbe riproporre il suo 4-2-3-1, con Widell Zetterström tra i pali e una linea difensiva esperta davanti a lui. In mezzo al campo Travis e Thompson garantiranno equilibrio, mentre sulla trequarti Brereton Díaz e Bobby Clark avranno il compito di supportare Agyemang, riferimento offensivo principale.

Il West Brom risponde con una difesa a tre per proteggersi meglio, affidandosi a Phillips come perno centrale. A centrocampo Wallace e Styles dovranno garantire corsa e ampiezza, mentre sulla trequarti Johnston e Price cercheranno di innescare Heggebø, chiamato a finalizzare le poche occasioni che arriveranno.

Derby County (4-2-3-1): Widell Zetterström, Ward, Langås, Forsyth, Elder, Travis, Thompson, Brereton Díaz, Bobby Clark, Blackett-Taylor, Agyemang

West Bromwich Albion (3-4-2-1): Griffiths, Mepham, Phillips, Charlie Taylor, Wallace, Bielik, Styles, Iling, Isaac Price, Johnston, Heggebø