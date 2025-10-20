Segui gratis la partita in streaming e diretta TV su Bet365: scopri come guardare il match, le probabili formazioni e tutte le informazioni sulla sfida di Championship

Lorenzo Maria Napolitano 20 ottobre - 21:31

Domani alle 20:45 si affrontano Ipswich e Charlton in una sfida valida per l’undicesima giornata di Championship. Le due squadre stanno vivendo un avvio di stagione altalenante, con gli ospiti che occupano il nono posto e i padroni di casa poco più indietro al dodicesimo. Si preannuncia un match equilibrato e ricco di intensità, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo per scalare la classifica. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Ipswich-Charlton in diretta TV e streaming gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Un’occasione perfetta per godersi la sfida tra Ipswich e Charlton, ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del calcio inglese in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Ipswich-Charlton” nella sezione Live Streaming.

Il momento di forma delle due squadre — Soltanto due punti tengono a distanza l'Ipswich dal Charlton. I primi, con 13 punti, occupano la dodicesima posizione e stanno man mano scalando la classifica. Nelle ultime cinque partite, infatti, hanno raccolto ben tre vittorie, rimediando un pareggio ed una sconfitta, per un totale di 10 punti su quindici a disposizione. Senz'altro un buon bottino. Il Charlton invece di punti ne ha quindici, ma nelle ultime cinque ha totalizzato lo stesso numero di punti dei suoi prossimi rivali. Con l'unica differenza che guardando lo storico vanta una vittoria in più.

Le probabili formazioni di Ipswich-Charlton — Le due squadre scendono abitualmente in campo con un centrocampo folto e hanno sempre una solida difesa, senza mai lasciarsi trovare impreparati. Soprattutto l'Ipswich, infatti, gode di una buona difesa tra le squadre che occupano quelle zone della classifica.

Ipswich (4-2-3-1): Alex Palmer, Darnell Furlong, Dara O'Shea, Jacob Greaves Leif Davis; Jens Cajuste, Marcelino Núñez,; Jack Clarke, Samuel Szmodics, Jaden Philogene; Iván Azón.

Charlton (5-3-2): Thomas Kaminski, James Bree, Reece Burke, Lloyd Jones, Macaulay Gillesphey, Amarii Bell; Sonny Carey, Conor Coventry, Greg Docherty; Tyreece Campbell, Charlie Kelman.

