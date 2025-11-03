derbyderbyderby streaming Championship Leicester-Middlesbrough: dove vedere la partita in Streaming Gratis

Leicester-Middlesbrough, Championship: martedì 4 novembre alle 20:45. Analisi, stato di forma, statistiche e streaming gratis del big match al King Power
Martedì 4 novembre, alle 20:45, il King Power Stadium torna a pulsare di energia. Il Leicester City ha il dovere di rialzarsi dopo settimane in apnea, tre sconfitte che hanno lasciato il segno e acceso più di un campanello d'allarme. Dall'altra parte, il Middlesbrough arriva con il vento in poppa, secondo in classifica e con la consapevolezza di potersi giocare qualcosa di grande.

Dove vedere Leicester-Middlesbrough in diretta TV e streaming gratis

La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l'apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell'incontro.

    • Come arrivano le due squadre

    Qui Leicester

    Il Leicester City non attraversa il suo miglior momento. Dopo un avvio incoraggiante, le Foxes sono incappate in tre sconfitte consecutive, scivolando al 14° posto con 16 punti, cinque in meno rispetto alla zona playoff. Un calo che pesa soprattutto sul piano mentale, considerando che solo un anno fa la squadra militava in Premier League. La retrocessione, l’addio di simboli come Jamie Vardy e una serie di infortuni hanno reso più complicata la stagione. L’infermeria resta piena: Ramsey, Reid, Nelson e Souttar sono ancora ai box, mentre Mavididi è fuori e restano in dubbio Pereira e Choudhury. Il tecnico deve reinventarsi la formazione, ma la voglia di reagire non manca. Il problema principale resta la finalizzazione: il Leicester crea, ma concretizza poco. La mancanza di cattiveria sottoporta sta costando punti preziosi, e davanti al pubblico del King Power servirà una prestazione più cinica e verticale.

    Qui Middlesbrough

    Momento decisamente più brillante per il Middlesbrough, secondo in classifica con 25 punti e un bilancio di 7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte in 13 giornate. La squadra di Rob Edwards è tra le più solide del campionato, con una difesa di ferro, solo 11 gol subiti, e un impianto di gioco maturo, anche se l’attacco (16 reti all’attivo) deve ancora trovare continuità. La sconfitta per 0-3 sul campo del Watford nell’ultimo turno ha interrotto una lunga striscia positiva, ma non ha scalfito le certezze di un gruppo che sa esattamente cosa vuole. Non mancano, però, le assenze: out Edmundson, Lenihan, Dieng, e anche Hansen, Brittain, Fry, Bangura, Jones e McGree non saranno della partita. Nonostante ciò, la rosa è profonda e competitiva, e il Boro ha già dimostrato di saper soffrire e reagire. Il pareggio nel turno precedente ha solo aumentato la fame di riscatto: Edwards vuole un segnale forte, e vincere al King Power sarebbe la prova definitiva della solidità del suo progetto.

    Championship Leicester-Middlesbrough: dove vedere la partita in Streaming Gratis- immagine 3
    WEST BROMWICH, INGHILTERRA – 26 SETTEMBRE: Mikey Johnston del West Bromwich Albion lotta per il possesso palla con Ricardo Pereira del Leicester City durante la partita di Sky Bet Championship tra West Bromwich Albion e Leicester City al The Hawthorns il 26 settembre 2025 a West Bromwich, Inghilterra. (Foto di Jack Thomas/Getty Images)

    Le probabili formazioni di Leicester-Middlesbrough

    Leicester (4-2-3-1): Stolarczyk, Pereira, Faes, Vestergaard, Thomas, James, Winks, Fatawu, Soumare, Ayew, Carranza. Allenatore: Cifuentes.

    Middlesbrough (4-2-3-1): Brynn, Brittain, Jones, Fry, Targett, Browne, Hackney, Whittaker, Conway, Burgzorg, Strelec. Allenatore: Edwards.

    Leicester-Middlesbrough: partita valida per la Championship.

    © RIPRODUZIONE RISERVATA