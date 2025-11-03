Martedì 4 novembre, alle 20:45, il King Power Stadium torna a pulsare di energia. Il Leicester City ha il dovere di rialzarsi dopo settimane in apnea, tre sconfitte che hanno lasciato il segno e acceso più di un campanello d’allarme. Dall’altra parte, il Middlesbrough arriva con il vento in poppa, secondo in classifica e con la consapevolezza di potersi giocare qualcosa di grande. Guarda ora Leicester-Middlesbrough GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
Lo streaming live
Championship Leicester-Middlesbrough: dove vedere la partita in Streaming Gratis
Dove vedere Leicester-Middlesbrough in diretta TV e streaming gratis—
La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida della Championship comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Leicester-Middlesbrough in diretta live.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Come accedere allo streaming:
Come arrivano le due squadre
Qui Leicester—
Il Leicester City non attraversa il suo miglior momento. Dopo un avvio incoraggiante, le Foxes sono incappate in tre sconfitte consecutive, scivolando al 14° posto con 16 punti, cinque in meno rispetto alla zona playoff. Un calo che pesa soprattutto sul piano mentale, considerando che solo un anno fa la squadra militava in Premier League. La retrocessione, l’addio di simboli come Jamie Vardy e una serie di infortuni hanno reso più complicata la stagione. L’infermeria resta piena: Ramsey, Reid, Nelson e Souttar sono ancora ai box, mentre Mavididi è fuori e restano in dubbio Pereira e Choudhury. Il tecnico deve reinventarsi la formazione, ma la voglia di reagire non manca. Il problema principale resta la finalizzazione: il Leicester crea, ma concretizza poco. La mancanza di cattiveria sottoporta sta costando punti preziosi, e davanti al pubblico del King Power servirà una prestazione più cinica e verticale.
Qui Middlesbrough—
Momento decisamente più brillante per il Middlesbrough, secondo in classifica con 25 punti e un bilancio di 7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte in 13 giornate. La squadra di Rob Edwards è tra le più solide del campionato, con una difesa di ferro, solo 11 gol subiti, e un impianto di gioco maturo, anche se l’attacco (16 reti all’attivo) deve ancora trovare continuità. La sconfitta per 0-3 sul campo del Watford nell’ultimo turno ha interrotto una lunga striscia positiva, ma non ha scalfito le certezze di un gruppo che sa esattamente cosa vuole. Non mancano, però, le assenze: out Edmundson, Lenihan, Dieng, e anche Hansen, Brittain, Fry, Bangura, Jones e McGree non saranno della partita. Nonostante ciò, la rosa è profonda e competitiva, e il Boro ha già dimostrato di saper soffrire e reagire. Il pareggio nel turno precedente ha solo aumentato la fame di riscatto: Edwards vuole un segnale forte, e vincere al King Power sarebbe la prova definitiva della solidità del suo progetto.
Le probabili formazioni di Leicester-Middlesbrough—
Leicester (4-2-3-1): Stolarczyk, Pereira, Faes, Vestergaard, Thomas, James, Winks, Fatawu, Soumare, Ayew, Carranza. Allenatore: Cifuentes.
Middlesbrough (4-2-3-1): Brynn, Brittain, Jones, Fry, Targett, Browne, Hackney, Whittaker, Conway, Burgzorg, Strelec. Allenatore: Edwards.
Non perdere Leicester-Middlesbrough IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per la Championship comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA