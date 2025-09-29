Championship, Leicester-Wrexham: diretta tv e streaming LIVE del match

La gara del 30 settembre è una partita che oppone ambizione e tradizione a entusiasmo e voglia di emergere. I Foxes partono favoriti per esperienza e numeri difensivi, ma i Red Dragons hanno dimostrato di poter sorprendere chiunque.

Stefano Sorce 29 settembre - 21:10

La Championship torna protagonista e martedì 30 settembre 2025 alle ore 20.45 il King Power Stadium sarà teatro di una sfida affascinante: Leicester City-Wrexham, valida per l'ottava giornata di campionato. I Foxes vogliono confermare la corsa playoff, mentre i Red Dragons puntano a sorprendere con una prestazione di carattere.



Abdul Fatawu del Leicester City in azione durante la partita di Sky Bet Championship tra West Bromwich Albion e Leicester City, disputata al The Hawthorns il 26 settembre 2025 a West Bromwich, Inghilterra. (Foto di Jack Thomas/Getty Images)

Il momento delle due squadre — Il Leicester di Martí Cifuentes sta dimostrando solidità e continuità: tre vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta nelle prime sette giornate, che valgono 12 punti e un posto in zona playoff. In casa i Foxes hanno raccolto sei punti nelle ultime due partite e subito solo un gol complessivo. Anche nell’ultimo turno, pareggiato 1-1 contro il West Brom grazie a un autogol nei minuti di recupero, la squadra ha mostrato carattere e mentalità da grande.

Il Wrexham di Phil Parkinson è attualmente 15° con 8 punti, frutto di due vittorie, due pareggi e tre sconfitte. I Red Dragons hanno un attacco produttivo (12 gol segnati) ma una difesa fragile (13 reti subite). Le vittorie contro Norwich (3-2) e Reading (2-0) hanno acceso l’entusiasmo, ma l’ultimo 1-1 con il Derby County e qualche difficoltà in trasferta mettono in evidenza la mancanza di continuità. Il talento offensivo non manca, ma servono equilibrio e solidità per alzare l’asticella.

Le probabili formazioni di Leicester-Wrexham — Leicester City (4-2-3-1): Stolarczyk, Choudhury, Okoli, Vestergaard, Thomas, Soumare, Skipp, Fatawu, James, Mavididi, Ayew. Allenatore: Cifuentes.

Wrexham (4-2-3-1): Okonkwo, Cleworth, Hyam, Brunt, Kabore, Dobson, Sheaf, Longman, Windass, O’Brien, Moore. Allenatore: Parkinson.