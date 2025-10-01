Championship, Norwich-Wba: diretta tv e streaming LIVE del match

Il palcoscenico del Carrow Road, mercoledì 1 ottobre alle ore 20:45, si accende per un confronto che potrebbe già indirizzare le ambizioni stagionali di due club storici della Championship. Il Norwich City cerca il primo sorriso davanti al...

Stefano Sorce 1 ottobre - 00:31

Il palcoscenico del Carrow Road, mercoledì 1 ottobre alle ore 20:45, si accende per un confronto che potrebbe già indirizzare le ambizioni stagionali di due club storici della Championship. Il Norwich City cerca il primo sorriso davanti al proprio pubblico dopo un avvio complicato, mentre il Wba arriva con fiducia e determinazione, forte di un momento positivo che li spinge a guardare con ottimismo anche alle trasferte più difficili.

Il momento delle due squadre — I padroni di casa arrancano in classifica con 8 punti raccolti in 7 giornate. Con sole 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, il Norwich City fatica a imporsi soprattutto in casa, dove ha subito 3 ko consecutivi. L’ultimo pareggio 1-1 contro lo Stoke City ha evidenziato limiti offensivi e qualche fragilità difensiva. La pressione sui giocatori è alta e Liam Manning dovrà trovare soluzioni efficaci per ottenere un risultato positivo davanti ai propri tifosi.

Gli ospiti arrivano con l’obiettivo di consolidare la posizione nei playoff, grazie a un momento positivo che li ha portati all’8ª posizione con 11 punti. Il West Bromwich Albion ha collezionato 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, mostrando solidità soprattutto in trasferta. L’ultimo pareggio 1-1 contro il Leicester City non ha intaccato la fiducia del gruppo, che potrà contare su una difesa compatta e su un attacco pronto a colpire in contropiede.

Le probabili formazioni di Norwich-Wba — Norwich (3-4-2-1): Kovacevic, Stacey, Medic, Darling, Fisher, McLean, Topic, Schwartau, Crnac, Makama, Sargent. Allenatore: Manning.

West Bromwich Albion (4-2-3-1): Griffiths, Campbell, Phillips, Mepham, Styles, Molumby, Mowatt, Iling Junior, Price, Johnston, Heggebo. Allenatore: Mason.