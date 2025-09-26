Championship, Sheffield-Qpr: diretta tv e streaming LIVE del match

Gli Owls, in piena emergenza, cercano continuità dopo la vittoria esterna sul Portsmouth, mentre il QPR punta a consolidare la zona playoff.

Stefano Sorce 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 22:52)

Sheffield Wednesday e Queens Park Rangers, sabato 27 settembre 2025 alle ore 16:00, si sfidano all'Hillsborough Stadium. Match valido per la settima giornata di Championship. Una sfida che, nonostante il campionato sia ancora agli albori, mette in palio punti pesanti: gli Owls cercano disperatamente di allontanarsi dai bassifondi della classifica, mentre gli ospiti puntano a confermarsi in zona playoff approfittando di un avvio incoraggiante.

Il momento delle due squadre — Il 23° posto e una difesa che ha già incassato 12 reti in sei giornate raccontano bene il momento degli Owls. Quattro sconfitte e nessun punto conquistato a Hillsborough: tre gare interne, tre sconfitte. L’unico lampo di speranza è arrivato dal 2-0 rifilato al Portsmouth nell’ultimo turno, unico successo in campionato. Davanti i numeri non sorridono: appena 5 gol realizzati, con Brown e Cadamarteri ancora acerbi e l’acquisto estivo Ugbo ancora a secco. La sensazione è quella di una squadra in piena emergenza, con Pedersen chiamato a un’inversione di rotta immediata per evitare una crisi profonda già a inizio stagione.

Momento decisamente migliore per il QPR, reduce da tre successi consecutivi (Stoke, Wrexham e Charlton) con 9 gol realizzati nelle ultime tre gare. Sotto la guida di Julien Stephan, il gioco si è fatto più brillante: possesso palla efficace, verticalizzazioni rapide e attacco in fiducia. La difesa, però, resta un punto debole: 12 reti subite come lo Sheffield. Il protagonista del momento è Harvey Vale, premiato “man of the match” nell’ultima vittoria, mentre Frey e Mbengue stanno offrendo solidità e continuità. Dopo il pesante 1-7 incassato dal Coventry, la squadra ha reagito alla grande e ora è nona, a soli 4 punti dalla zona playoff.

Le probabili formazioni di Sheffield Wednesday-QPR — Sheffield Wednesday (4-2-3-1): Horvath, Iorfa, Weaver, Palmer, Valery, Bannan, Ingelsson, Amass, Lowe, Brown, Nardi. Allenatore: Pedersen

Queens Park Rangers (4-3-3): Dunne, Morrison, Mbengue, Norrington-Davies, Varane, Madsen, Vale, Burrell, Saito, Kone. Allenatore: Stephan