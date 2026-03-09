Championship, Stoke-Ipswich: come vedere la gara gratis in streaming live

La partita tra Stoke City e Ipswich Town, valida per la Championship inglese, si giocherà martedì 10 marzo 2026 alle ore 20:45

Stefano Sorce 9 marzo - 23:34

Il bet365 Stadium ospita una sfida importante nella parte finale della stagione di Championship. Martedì 10 marzo 2026 alle ore 20:45, si scontrano Stoke-Ipswich Town in una partita che vede gli ospiti impegnati nella corsa alla promozione mentre i padroni di casa cercano di chiudere la stagione con un finale dignitoso.

Il momento delle due squadre — Lo Stoke City sta vivendo una stagione piuttosto complicata. I Potters occupano il 15º posto in classifica, lontani sia dalla zona playoff sia da quella retrocessione. La squadra allenata da Mark Robins ha raccolto pochi risultati nelle ultime settimane: una sola vittoria nelle ultime dieci partite di Championship, con appena sette punti conquistati da metà gennaio. Le recenti sconfitte contro Coventry City e Swansea City hanno evidenziato le difficoltà di una squadra che sembra ormai fuori dalla corsa per obiettivi importanti e che proverà semplicemente a chiudere il campionato nella parte alta della metà classifica.

Situazione molto diversa invece per l’Ipswich Town. I Tractor Boys occupano il quarto posto in classifica e continuano a inseguire la promozione diretta in Premier League. La squadra di Kieran McKenna arriva alla sfida con 10 punti conquistati nelle ultime quattro partite, anche se il pareggio per 1-1 contro il Leicester City nell’ultimo turno è stato vissuto come un’occasione mancata nella corsa al secondo posto. L’Ipswich resta comunque una delle squadre più in forma del campionato e nelle ultime trasferte ha dimostrato di poter essere molto pericolosa, con tre vittorie nelle ultime cinque gare fuori casa.

Probabili formazioni di Stoke-Ipswich — Lo Stoke City dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, con Simkin tra i pali; difesa composta da Wilmot, Phillips, Gibson e Bocat. In mediana spazio a Nzonzi e Seko, mentre sulla trequarti agiranno Manhoef, Bae e Rak-Sakyi alle spalle dell’attaccante Smit.

L’Ipswich Town dovrebbe rispondere con lo stesso sistema di gioco, 4-2-3-1, con Walton in porta; linea difensiva composta da Furlong, O’Shea, Kipré e Davis. A centrocampo Matusiwa e Neil, mentre sulla trequarti Egeli, Nunez e Clarke supporteranno l’unica punta Hirst.

Stoke City (4-2-3-1): Simkin; Wilmot, Phillips, Gibson, Bocat; Nzonzi, Seko; Manhoef, Bae, Rak-Sakyi; Smit.

Ipswich Town (4-2-3-1): Walton; Furlong, O’Shea, Kipré, Davis; Matusiwa, Neil; Egeli, Nunez, Clarke; Hirst.

