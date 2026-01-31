Championship, Stoke-Southampton: diretta live e probabili formazioni

Stoke-Southampton si affrontano sabato 31 gennaio 2026 alle ore 16:00 al bet365 Stadium per una sfida valida per il Championship

31 gennaio

Il programma del Championship di sabato 31 gennaio 2026 propone una sfida di grande interesse tra Stoke-Southampton, in calendario alle ore 16:00 al bet365 Stadium. Un confronto diretto tra due squadre che, per motivi diversi, cercano una svolta in una stagione fin qui altalenante e ancora apertissima nella corsa alla zona playoff.

Dove vedere Stoke-Southampton in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Momento delle due squadre — Lo Stoke City sta vivendo una stagione diversa rispetto agli ultimi anni di anonimato a metà classifica. La squadra di Mark Robins ha mostrato ambizioni concrete di playoff, ma il recente rallentamento – tre gare senza vittorie – ha fatto scivolare i Potters al decimo posto. Le numerose assenze, soprattutto in difesa, hanno inciso sul rendimento, anche se il pareggio ottenuto a Birmingham rappresenta un segnale di carattere in un momento complicato.

Il Southampton, invece, continua a deludere rispetto alle aspettative di inizio stagione. Nonostante una rosa costruita per competere ai vertici, i Saints faticano a trovare continuità e occupano attualmente la quindicesima posizione. Il rendimento esterno è uno dei principali problemi, così come la difficoltà nel trasformare il possesso in occasioni concrete, fattori che stanno frenando ogni velleità di rimonta verso la zona playoff.

Le probabili formazioni di Stoke-Southampton — Lo Stoke City dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1, affidandosi a Simkin tra i pali. Difesa composta da Thomas, Phillips, Talovierov e Bocat. In mediana Rigo e Nzonzi, mentre sulla trequarti agiranno Manhoef, Seko e Bae, a supporto dell’unica punta Smit.

Il Southampton risponderà con un 4-2-3-1 più tecnico. In porta Peretz, linea difensiva con Bree, Harwood-Bellis, Stephens e Wellington. A centrocampo Downes e Jander, mentre alle spalle di Armstrong agiranno Fellows, Azaz e Stewart.

Stoke City (4-2-3-1): Simkin; Thomas, Phillips, Talovierov, Bocat; Rigo, Nzonzi; Manhoef, Seko, Bae; Smit

Southampton (4-2-3-1): Peretz; Bree, Harwood-Bellis, Stephens, Wellington; Downes, Jander; Fellows, Azaz, Stewart; Armstrong

