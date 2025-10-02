Entrambe le squadre cercano punti preziosi per smuovere la classifica, con i padroni di casa che puntano a sbloccarsi davanti al proprio pubblico.

Il momento delle due squadre — Il Wrexham si è mostrato competitivo tra le mura amiche, alternando solidità difensiva e incisività offensiva. Nelle ultime 5 gare giocate al Racecourse Ground la squadra ha mantenuto un rendimento equilibrato, segnando con continuità ma faticando a mantenere la porta inviolata. In media, nelle ultime 10 partite casalinghe, i gallesi hanno prodotto 1,83 gol a gara, subendone però circa 1,33. Guardando la classifica, il Wrexham occupa attualmente la quindicesima posizione con 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, con un bilancio di 13 gol segnati e 14 subiti. Il cammino casalingo non ha ancora portato vittorie, ma la squadra ha dimostrato di saper creare pericoli e restare competitiva contro qualsiasi avversario.

Il Birmingham ha mostrato limiti significativi lontano da casa. Nelle ultime 5 trasferte non è riuscito a trovare la via del gol, collezionando 3 sconfitte che hanno messo in luce difficoltà offensive e fragilità difensive. I numeri confermano le problematiche: nelle ultime 10 partite esterne la media è di soli 0,5 gol segnati a fronte di 1,75 subiti. Anche la classifica riflette queste difficoltà: il Birmingham City è al quattordicesimo posto con 10 punti, ottenuti grazie a 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte. I “Blues” hanno segnato appena 6 reti subendone 10, dimostrando un rendimento offensivo troppo basso per ambire a posizioni più tranquille.

Le probabili formazioni di Wrexham-Birmingham — Wrexham (3-4-2-1): Okonkwo; Cleworth, Hyam, Brunt; Kabore, Dobson, Sheaf, Longman; Windass, O’Brien; Moore. Allenatore: Parkinson.

Birmingham(4-2-3-1): Allsop; Osayi-Samuel, Klarer, Robinson, Cochrane; Iwata, Paik; Roberts, Stansfield, Gray; Furuhashi. Allenatore: Davies.