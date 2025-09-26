Sabato 27 settembre alle 13:30, il Wrexham ospiterà il Derby County in una sfida di Championship che potrebbe rivelarsi decisiva per entrambe le squadre. I gallesi cercano di consolidare la posizione a metà classifica e restare vicini alla zona playoff, mentre i Rams vogliono allontanarsi dalla zona retrocessione dopo un avvio difficile. La partita promette emozioni, viste le fragilità difensive di entrambe le formazioni. Con Bet365 puoi seguire Wrexham-Derby County GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Continua a leggere l'articolo per scoprire come fare.
La diretta streaming
Championship, Wrexham-Derby: diretta tv e streaming LIVE del match
Dove vedere Wrexham-Derby in diretta TV e in streaming LIVE—
Vuoi vivere l’atmosfera della Championship come se fossi sugli spalti? La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Championship direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Wrexham-Derby in diretta live.
Il momento delle due squadre—
Dopo un avvio altalenante, il Wrexham sembra aver trovato ritmo: due vittorie, un pareggio e tre sconfitte nelle prime sei giornate, con quattro successi nelle ultime cinque partite complessive, inclusa la vittoria per 2-0 contro il Reading in Carabao Cup del 23 settembre. La squadra di Phil Parkinson segna con continuità (1,8 gol di media in campionato, 2,2 negli ultimi cinque incontri), ma subisce spesso reti (2,0 di media). Tuttavia, il rendimento interno resta il punto debole, con un solo punto conquistato in tre match al Racecourse Ground.
Il Derby County occupa il 22º posto in Championship, con una sola vittoria nelle prime sei giornate, arrivata in trasferta contro il West Bromwich. La difesa è fragile (2,0 gol subiti di media), ma i Rams sono capaci di partite vivaci nella ripresa: nelle ultime 13 trasferte hanno segnato almeno un gol nel secondo tempo, e in 9 delle ultime 15 trasferte entrambe le squadre hanno trovato la rete.
Le probabili formazioni di Wrexham-Derby—
Wrexham (4-2-3-1): Okonkwo, Cleworth, Coady, Doyle, Longman, Dobson, James, O'Brien, McClean, Windass, Moore. Allenatore: Parkinson.
Derby County (4-2-3-1): Zetterstrom, Sanderson, Clarke, Forsyth, Johnston, Travis, Adams, Elder, Clark, Brereton Diaz, Morris. Allenatore: Eustace.
