La serie cadetta del Brasile entra nel vivo con un turno molto importante: punti fondamentali in palio per muovere la classifica

Carmine Panarella 13 ottobre 2025 (modifica il 13 ottobre 2025 | 10:06)

Il momento delle due squadre — Terzo posto in classifica a quota 50 punti per i padroni di casa, che inseguono il Coritiba in prima posizione distante sole sei lunghezze. Questa gara casalinga rappresenta per la Chapecoense una ghiotta opportunità per dare seguito a quanto di buono fatto finora e continuare a sognare. Non sarà facile però, perché dall'altro lato ci sarà il Botafogo-SP desideroso di far punti: con 32 punti, gli ospiti si trovano al quart'ultimo posto e hanno bisogno di cambiare subito marcia per allontanare lo spettro della retrocessione.

Le probabili formazioni di Chapecoense-Botafogo-SP — Chapecoense (3-4-2-1): Santos, Caetano, Leonardo, Doma, Carvalheira, David, Victor, Clar, Augusto, Marcinho, Perotti. Allenatore: Gilmar Dal Pozzo

Botafogo-SP (4-2-3-1): Souza, Patron, Vilar, Da Silva, Jeferson, Maciel, Bispo, Nem, Dramisino, Barros, Queiroz. Allenatore: Ivan Izzo