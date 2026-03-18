Chapecoense-Corinthians: probabili formazioni e diretta live del match

Chapecoense-Corinthians si gioca venerdì 20 marzo 2026 alle ore 01:30 all’Arena Condá

Stefano Sorce 18 marzo - 15:10

All’Arena Condá si gioca una sfida delicata del campionato brasiliano: Chapecoense-Corinthians, in programma venerdì 20 marzo 2026 alle ore 01:30 italiane. Una partita che può dire molto per entrambe, tra una squadra che cerca conferme e un’altra che prova a ritrovare continuità.

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Il momento delle due squadre — La Chapecoense arriva da un pareggio per 1-1 contro il Grêmio, ottenuto con grande sacrificio nonostante un possesso palla molto basso. Nelle ultime cinque gare ha raccolto 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta, mostrando una certa solidità ma anche limiti evidenti nella costruzione del gioco.

Il Corinthians, invece, continua a faticare. Il pareggio per 1-1 contro il Santos è l’ennesima conferma di una squadra poco incisiva: nelle ultime 10 partite sono arrivate solo 2 vittorie, con ben 4 sconfitte e 4 pareggi.

Probabili formazioni di Chapecoense-Corinthians — La Chapecoense dovrebbe schierarsi con un 4-3-3, con Léo Vieira in porta e una difesa solida guidata da Bruno Leonardo e Doma. A centrocampo spazio a Higor Meritão e Carvalheira, mentre davanti il riferimento offensivo sarà Walter Clar, supportato da Bolasie e Italo.

Il Corinthians dovrebbe rispondere con un 4-3-1-2, con Hugo Souza tra i pali e una difesa esperta con Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. A centrocampo agiranno Raniele e André Carrillo, mentre sulla trequarti ci sarà Breno Bidon a supporto delle due punte, con Memphis Depay come uomo chiave.

Chapecoense (4-3-3): Léo Vieira; Everton, Bruno Leonardo, Doma, Walter Clar; João Vitor, Higor Meritão, Carvalheira; Giovanni Augusto, Italo, Bolasie.

Corinthians (4-3-1-2): Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu; Raniele, Carrillo, André Luiz Santos; Breno Bidon; Kaio César, Depay.

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