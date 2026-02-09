derbyderbyderby streaming Chapecoense-Coritiba streaming gratis: formazioni e diretta tv live

Lo streaming gratis della gara di campionato Chapecoense-Coritiba: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Il campionato brasiliano propone una sfida interessante mercoledì 11 febbraio alle ore 23:00, quando Chapecoense e Coritiba si affrontano in un confronto che può incidere sull’inerzia iniziale della stagione. I padroni di casa arrivano con 4 punti in due partite, mentre gli ospiti inseguono a quota 3 punti, rendendo il match equilibrato e ricco di spunti tattici.

Hai tre possibilità per guardare Chapecoense-Coritiba in streaming gratis:

La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. È sufficiente mantenere il conto attivo per accedere alla visione dell’incontro e seguire il match live, con statistiche aggiornate in tempo reale.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo

  • Cercare Chapecoense-Coritiba nel palinsesto Live

    La Chapecoense, con 4 punti nelle prime due gare, sta cercando continuità puntando su compattezza e organizzazione. La squadra di Gilmar Dal Pozzo prova a mantenere equilibrio tra le linee, sfruttando un assetto che consente solidità difensiva e rapide transizioni offensive.

    Il Coritiba, fermo a 3 punti, è chiamato a dare maggiore incisività al proprio gioco. La formazione di Fernando Seabra punta su una manovra più ragionata e su una buona copertura del centrocampo, con l’obiettivo di alzare il ritmo e trovare continuità nei risultati.

    Le probabili formazioni di Chapecoense-Coritiba

    La Chapecoense dovrebbe confermare il 3-4-2-1, un modulo che garantisce densità centrale e permette ai quinti di spingere con continuità, mantenendo una struttura compatta in fase di non possesso.

    Il Coritiba risponde con il 4-2-3-1, sistema che assicura equilibrio grazie al doppio mediano e offre diverse soluzioni offensive alle spalle dell’unica punta.

    Chapecoense (3-4-2-1): Santos, Caetano, Leonardo, Doma, Carvalheira, David, Victor, Clar, Augusto, Marcinho, Perotti. Allenatore: Gilmar Dal Pozzo

    Coritiba (4-2-3-1): Pedro Morisco, Tinga, Maicon, Tiago, Bruno Melo, Oliveira, Gomez, Lavega, Ronier, Lopes, Pedro Rocha. Allenatore: Fernando Seabra

