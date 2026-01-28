Chapecoense-Santos: dove vederla gratuitamente in streaming live

Alla Arena Condá va in scena una sfida che mescola entusiasmo e cautela. La Chapecoense punta sull’organizzazione e sulla spinta del proprio stadio per partire con il piede giusto, mentre il Santos arriva forte di una vittoria convincente

Stefano Sorce 28 gennaio - 10:37

Allo scoccare della mezzanotte di giovedì 29 gennaio, la Arena Condá di Chapecó riabbraccia la Serie A con una sfida dal sapore speciale. Chapecoense-Santos si sfidano in uno dei primi banchi di prova del nuovo Brasileirão, una gara che mette a confronto entusiasmo e tradizione, leggerezza e pressione. Per la Chape è l’occasione di misurarsi subito con un nome storico del calcio brasiliano; per il Santos, invece, è una trasferta da affrontare con attenzione, in un ambiente compatto e storicamente ostico.

Il momento delle due squadre — La Chapecoense si presenta a questo appuntamento con fiducia crescente. Il successo per 1-0 contro l’Atlético Goianiense nell’ultima uscita di Serie B ha confermato una squadra organizzata, solida e capace di gestire partite bloccate. Il ritorno nella massima serie ha restituito entusiasmo a tutto l’ambiente, che ora sogna di costruire una salvezza partendo proprio dalla forza del fattore campo. Dal punto di vista tattico, la Chape mostra equilibrio tra i reparti e una buona densità in mezzo al campo. Non è una squadra che ama scoprirsi, ma sa colpire sfruttando gli spazi e le palle inattive, soprattutto nelle gare casalinghe.

Il Santos arriva a Chapecó dopo una vittoria netta e convincente contro il Cruzeiro. Il 3-0 maturato in casa ha mostrato una squadra brillante sul piano offensivo, capace di creare occasioni con continuità e di essere cinica sotto porta. Thaciano è stato protagonista con una doppietta, mentre João Schmidt ha completato il tabellino. Nonostante il risultato, il Peixe resta una squadra ancora in costruzione. Il talento non manca, ma le trasferte contro avversari compatti possono nascondere insidie, soprattutto contro formazioni che puntano sull’intensità e sull’organizzazione più che sul palleggio.

Le probabili formazioni di Chapecoense-Santos — La Chapecoense dovrebbe confermare il 3-5-2, affidando la porta a Rafael Santos e puntando su una linea difensiva a tre guidata da Doma e João Paulo. Sulle corsie laterali spazio a Marcos Vinícius e Walter Clar, chiamati a garantire copertura e spinta. In mezzo al campo, Camilo e Jean Carlos avranno il compito di dare ordine e qualità, mentre davanti Marcinho e Ítalo rappresenteranno le principali soluzioni offensive.

Il Santos dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 più orientato al possesso. Gabriel Brazão difenderà i pali, con Zé Ivaldo e Luan Peres a comandare il centro della difesa. A centrocampo, Zé Rafael e João Schmidt agiranno da schermo, mentre sulla trequarti Rollheiser, Gabriel Menino e Álvaro Barreal supporteranno Lautaro Díaz, riferimento centrale dell’attacco.

Chapecoense (3-5-2): Rafael Santos, Caetano, Doma, Joao Paulo, Marcos Vinicius, Camilo, Carvalheira, Jean Carlos, Walter Clar, Marcinho, Italo.

Santos (4-2-3-1): Brazão, Vinícius, Zé Ivaldo, Peres, Lira, Zé Rafael, Joao Schmidt, Benjamín Rollheiser, Gabriel Menino, Alvaro Barreal, Lautaro Diaz.

