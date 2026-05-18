Martedì 19 maggio, alle ore 20:30, lo Stade du Pays de Charleroi ospiterà una sfida che può ancora dire molto nella corsa europea della Pro League belga. Il Charleroi affronta il Leuven con l’obiettivo di restare agganciato al sogno Europa League, mentre gli ospiti proveranno a chiudere nel migliore dei modi una fase finale di stagione vissuta tra alti e bassi. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI CHARLEROI-LEUVEN CLICCA SU BET365.

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Dove guardare Charleroi-Leuven in diretta TV e in streaming LIVE

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Il momento delle due squadre

Il Charleroi arriva a questa partita sapendo di non avere più margine d’errore. La sconfitta per 1-0 contro il Westerlo nell’ultima giornata ha complicato la rincorsa europea della squadra, che ora si trova a quattro punti da Genk e Standard Liegi. Prima di quel ko, però, il Charleroi aveva infilato tre vittorie consecutive contro Leuven, Genk e Royal Antwerp, mostrando solidità difensiva e grande concretezza offensiva. In quelle tre gare erano arrivati cinque gol fatti e zero subiti, segnali importanti per una squadra che sembrava aver trovato equilibrio proprio nel momento decisivo della stagione. Davanti al proprio pubblico il Charleroi proverà quindi a riprendere immediatamente la corsa, spinto anche dalla necessità di vincere entrambe le ultime partite per continuare a credere nell’Europa.

Il Leuven, invece, si presenta a questo appuntamento con molta meno pressione di classifica ma con la voglia di dare continuità al netto successo ottenuto contro l’Antwerp. Il 3-0 dell’ultima giornata ha interrotto una lunga serie negativa che aveva visto il Leuven restare senza vittorie per sette partite consecutive. In quel periodo la squadra aveva mostrato parecchie difficoltà difensive, subendo almeno due gol in cinque gare di fila e perdendo compattezza soprattutto lontano da casa. Anche il rendimento esterno continua infatti a essere uno dei principali problemi della stagione: il Leuven non vince in trasferta dal 14 marzo e nelle ultime quattro gare fuori casa ha raccolto appena due punti. Nonostante questo, il successo contro l’Antwerp potrebbe aver restituito fiducia a una squadra che vuole chiudere il campionato con maggiore serenità.

Le probabili formazioni di Charleroi-Leuven

Il Charleroi dovrebbe schierarsi con una formazione offensiva, affidandosi soprattutto alla qualità di Guiagon, miglior marcatore della squadra con nove reti stagionali. Titraoui e Van Den Kerkhof avranno il compito di supportare la manovra offensiva e creare superiorità sugli esterni.

Il Leuven dovrebbe invece rispondere con un assetto equilibrato, puntando sulla velocità di Teklab e Traore negli spazi aperti. In mezzo al campo Schrijvers e Verstraete saranno fondamentali per dare ordine e intensità alla manovra.

Charleroi: Kone; Blum, Ousou, Keita, Nzita; Bernier, Camara, Guiagon, Titraoui, Van Den Kerkhof; Scheidler.

Leuven: Leysen; Ominami, Pletinckx, Akimoto; Teklab, Verstraete, Schrijvers, Opoku; Maziz, Traore, Vaesen.

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