Charlotte Hornets-Bucks in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

I Charlotte Hornets affrontano i Milwaukee Bucks nella notte tra mercoledì e giovedì (ore 01:00 italiane) al Spectrum Center.

Stefano Sorce 12 novembre - 00:37

Nel cuore della notte statunitense, mentre le luci del parquet del Spectrum Center continuano a brillare, Charlotte si prepara ad accogliere una sfida che promette scintille: gli Hornets ospitano i Bucks in una delicata tappa del cammino 2025-26 della Eastern Conference. Gara in programma giovedì 13 novembre alle ore 01:00 (ora italiana).

Il momento delle due squadre — Charlotte arriva a questa sfida ancora alla ricerca di equilibrio e continuità. Il bilancio di inizio stagione (3 vittorie e 7 sconfitte) racconta di una squadra giovane, volenterosa, ma spesso troppo disattenta nei momenti chiave. Coach Charles Lee sta cercando di costruire una base solida, puntando su un gruppo che mescola energia e inesperienza. L’inserimento dei rookie Kon Knueppel, Ryan Kalkbrenner e Sion James nel quintetto iniziale è un chiaro segnale del percorso intrapreso.

Dall’altra parte, i Milwaukee Bucks arrivano a Charlotte con tutt’altro spirito. La squadra guidata da Doc Rivers ha iniziato bene la stagione, con un record di 7 vittorie e 4 sconfitte, e si sta consolidando come una delle certezze della Eastern Conference. Il gruppo appare compatto, capace di gestire i ritmi e di sfruttare al meglio il talento dei suoi leader. Giannis Antetokounmpo resta l’anima di questa squadra: la sua presenza fisica e la capacità di incidere su entrambi i lati del campo continuano a essere un incubo per ogni avversario.

I probabili quintetti base di Charlotte-Bucks — Charlotte: James, Sexton, Kalkbrenner, Bridges, Knueppel. Coach: Lee.

Bucks: Trent, Antetokounmpo, Turner, Green, Rollins. Coach: Rivers.

