Dove vedere Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers in diretta TV e streaming gratis

Charlotte Hornets e Cleveland Cavaliers si affrontano giovedì, 22 dicembre, in occasione del prossimo turno di Eastern Conference. La sfida si terrà alle 01:00 italiane e rappresenta un momento chiave nella stagione delle due squadre: giunti a febbraio, si inizia a entrare nel clima dei playoff, che i Cavaliers vogliono assolutamente centrare senza passare per i play-in.
Il momento delle due squadre—
Gli Hornets hanno superato il traguardo delle quindici vittorie in stagione, ora ne contano sedici ma sono comunque in ritardo rispetto alle contender. Qualcosa, però, è cambiato in quel di Charlotte: nelle ultime dieci partite infatti sono state ottenute cinque vittorie e rimediate cinque sconfitte. Un trend comunque altalenante, ma che sta fruttando successi importanti. L'ultimo, contro i Denver Nuggest 87-110.
I Cleveland Cavaliers, invece, partono favoriti per questo match e occupano una posizione più favorevole in classifica. I Cavs sono al settimo posto con uno storico positivo 24-20, ma si presentano al match con una sconfitta incassata sotto i colpi degli Oklahoma City Thunder. Uno sgambetto che non pregiudica la stagione di Cleveland, ma che dovrà necessariamente ritornare alla vittoria per non perdere terreno.
I probabili quintetti di Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers—
Gli Charlotte Hornets si affidano al talento dei giovani talentuosi Knueppel e LaMelo Ball, ma i Cavs metteranno in campo la loro esperienza acquistata nel corso degli anni, con il binomio formato da Donovan Mitchell e Darius Garland.
Charlotte Hornets: K. Knueppel, M. Bridges, PJ. Hall, L. Ball, B. Miller
Cleveland Cavaliers: D. Wade, E. Mobley, J. Allen, D. Mitchell, D. Garland.
