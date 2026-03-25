Charlotte Hornets-New York Knicks si gioca il 27 marzo 2026 alle ore 00:00

Stefano Sorce 25 marzo - 21:38

A pochi giorni dall’ultimo confronto diretto, Charlotte Hornets-New York Knicks tornano ad affrontarsi nella notte italiana di venerdì 27 marzo 2026 alle ore 00:00, allo Spectrum Center. Una sfida che parte da un precedente recente e da un equilibrio apparente, ma che nasconde differenze più profonde nella gestione dei possessi e nella solidità complessiva.

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Il momento delle squadre — I New York Knicks arrivano in grande forma, con un record di 48-25 e cinque vittorie consecutive. Il loro profilo è chiaro: 117.2 punti segnati e solo 110.5 concessi, con una struttura che regge bene anche nelle fasi più complesse della partita. Charlotte ha talento offensivo distribuito: Brandon Miller (20.3 punti), LaMelo Ball (19.7), Knueppel (19.0) e Bridges (17.2) garantiscono produzione.

Gli Charlotte Hornets sono a 38-34, con numeri offensivi simili (116.4 punti di media), ma una difesa meno affidabile (111.8 concessi). Sono una squadra capace di accendersi, ma meno continua quando il ritmo cala. Il precedente del 23 marzo (121-116 per New York) conferma il trend: i Knicks trovano più soluzioni nei momenti decisivi.I Knicks hanno un’identità più definita. Brunson (26.2 punti) è il leader offensivo, con Towns (20.2) come riferimento interno e Anunoby, Bridges e Hart a garantire equilibrio su entrambi i lati del campo.

Probabili quintetti base delle due squadre — Charlotte dovrebbe affidarsi al talento del proprio backcourt, con LaMelo Ball a gestire i possessi e White a supporto realizzativo. Sugli esterni Knueppel e Bridges avranno il compito di creare e finalizzare, mentre Diabaté sarà il riferimento interno in una struttura più dinamica che fisica.

I Knicks rispondono con un quintetto completo e bilanciato. Brunson guiderà l’attacco, affiancato da Hart e Mikal Bridges per energia e copertura. Anunoby porterà fisicità difensiva, mentre Towns sarà il punto di riferimento sotto canestro.

Charlotte Hornets: Ball, White, Knueppel, Bridges, Diabaté.

New York Knicks: Brunson, Hart, Mikal Bridges, Anunoby, Towns.

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