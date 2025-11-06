Charlotte-New York City: dove vedere la MLS in Diretta TV e in Streaming

Charlotte New York City, in programma sabato 8 novembre 2025: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e streaming gratis su Bet365. Scopri come vederla

Vincenzo Bellino Redattore 6 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 18:04)

Sfida ad alta tensione al Bank of America Stadium, dove Charlotte FC e New York City FC si giocano l’accesso alle semifinali. Si parte dall'1-1 dell'andata, chi vince, affronta Philadelphia Union. Guarda ora Charlotte-New York City GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Qui Charlotte — Charlotte FC arriva da un periodo positivo: 7 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime 10 partite. In casa è una vera fortezza, con 13 successi su 17 gare interne. La squadra di Dean Smith costruisce le proprie fortune su solidità difensiva e transizioni rapide.

Zaha e Toklomati sono le armi principali in attacco, mentre Westwood detta i tempi in mezzo al campo. Charlotte ha mantenuto la porta inviolata in 6 delle ultime 10 partite al Bank of America Stadium.

Qui New York City — New York City FC alterna prestazioni convincenti ad altre meno brillanti: 5 vittorie e 5 sconfitte nelle ultime 10 gare. Fuori casa, però, sa essere pericoloso, con 6 successi su 10 trasferte recenti.La squadra di Pascal Jansen fa dell’intensità e del possesso palla (53% medio) la sua forza, guidata in avanti da Alonso Martínez, miglior marcatore stagionale, e dal fantasista Maxi Moralez.

Charlotte-New York City, probabili formazioni — Charlotte FC in campo col 4-2-3-1. Tra i pali tocca a Kristijan Kahlina. In difesa, linea a quattro formata da Byrne e Toffolo sugli esterni, mentre al centro agiranno Malanda e il veterano Tim Ream. In mezzo al campo, il duo composto da Djibril Diani e Ashley Westwood garantirà equilibrio e costruzione. Sulla trequarti spazio a Kerwin Vargas, Brandt Bronico e Wilfried Zaha, pronti a supportare il terminale offensivo Idan Toklomati, riferimento centrale dell’attacco.

Sistema di gioco a specchio per il New York City FC. In porta ci sarà Matt Freese, protetto da una difesa composta da Tayvon Gray, Thiago Martins, Raul Gustavo e Kevin O’Toole. In mediana, Aiden O’Neill e Justin Haak formeranno la coppia davanti alla retroguardia, mentre sulla trequarti tocca a Nicolas Fernandez Mercau, Maxi Moralez e Andrés Perea, a supporto dell’unica punta Alonso Martínez.

Charlotte FC (4-2-3-1): Kahlina; Byrne, Malanda, Ream, Toffolo; Diani, Westwood; Vargas, Bronico, Zaha; Toklomati.

New York City FC (4-2-3-1): Freese; Gray, Martins, Gustavo, O’Toole; O’Neill, Haak; Fernandez Mercau, Moralez, Perea; Martínez

