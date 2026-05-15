Dove vedere Charlotte-Toronto in diretta tv e streaming gratis

Domenica 17 maggio la MLS propone la sfida tra Charlotte e Toronto, in programma al Bank of America Stadium con calcio d’inizio fissato all’1:30 italiane. Due squadre che stanno vivendo una stagione fatta di alti e bassi e che cercano punti importanti per rilanciarsi nella corsa playoff della Eastern Conference. Charlotte vuole sfruttare il fattore campo per ritrovare immediatamente la vittoria dopo l’ultimo passo falso casalingo, mentre Toronto arriva con l’obiettivo di interrompere una striscia di risultati poco convincenti lontano da casa. I precedenti recenti sorridono alla formazione della Carolina del Nord, che nelle ultime stagioni è spesso riuscita a mettere in difficoltà i canadesi.

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Il momento delle due squadre

Charlotte arriva all’appuntamento dopo la sconfitta interna contro il New York City FC, una gara complicata nella quale la squadra di Dean Smith ha faticato a creare occasioni offensive. Nonostante l’ultimo risultato negativo, il rendimento casalingo resta uno degli aspetti più importanti della stagione di Charlotte, che davanti ai propri tifosi ha costruito gran parte dei suoi successi. Toronto, invece, si presenta dopo la spettacolare ma pesante sconfitta contro l’Inter Miami. I canadesi hanno mostrato buone cose in fase offensiva, riuscendo a segnare due reti, ma hanno confermato alcune difficoltà difensive che stanno caratterizzando la loro stagione. La squadra allenata da Robin Fraser ha comunque raccolto diversi pareggi nelle ultime giornate, dimostrando di saper restare competitiva anche contro avversari di livello.

I precedenti recenti, però, sorridono chiaramente a Charlotte. La formazione statunitense ha infatti vinto gli ultimi tre confronti diretti contro Toronto, compreso l’ultimo giocato proprio al Bank of America Stadium, terminato con un netto successo dei padroni di casa. Un dato che potrebbe incidere anche dal punto di vista psicologico.

Le probabili formazioni di Charlotte-Toronto

Charlotte dovrebbe puntare ancora sul tridente formato da Vargas, Toklomati e Zaha, con Pep Biel incaricato di dare qualità e fantasia tra centrocampo e attacco. Grande esperienza anche nel reparto difensivo grazie alla presenza di Tim Ream. Toronto, invece, potrebbe affidarsi a una difesa a cinque per contenere le accelerazioni offensive degli avversari e ripartire con rapidità.

Charlotte (4-3-3): Kahlina; Byrne, Agyemang, Ream, Schnegg; De la Torre, Pep Biel, Diani; Vargas, Toklomati, Zaha.

Allenatore: Dean Smith.

Toronto (5-3-2): Gavran; Henry, Franklin, Zimmerman, Monlouis, Edwards; Coello, Osorio, Cimermancic; Kerr, Salloi.

Allenatore: Robin Fraser.

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