Charlton-Blackburn: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

I londinesi puntano sul fattore campo e su Olaofe, mentre gli ospiti si affidano a Cantwell per uscire da un avvio altalenante. Le difese non sempre impeccabili potrebbero lasciare spazio a una gara aperta e ricca di tensione.

Stefano Sorce 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 22:20)

Sabato 27 settembre 2025 alle 16:00, lo stadio The Valley farà da cornice a un duello che profuma di tradizione: Charlton Athletic contro Blackburn Rovers, gara valida per la settima giornata di Championship.I londinesi vogliono confermare il buon momento dopo la vittoria sullo Sheffield United, mentre i Rovers cercano un colpo esterno per uscire da un avvio troppo altalenante. Con i precedenti che sorridono agli ospiti, il match si preannuncia intenso e tutt’altro che scontato. Con Bet365 puoi seguire Charlton-BlackburnGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Volete sapere come fare? Continuate a leggere l'articolo.

Dove vedere Charlton-Blackburn in diretta TV e streaming live

Stato di forma delle squadre — Il Charlton è dodicesimo con 8 punti dopo sei giornate: rendimento solido ma senza acuti. L’ultimo successo a Sheffield (0-1) ha ridato fiducia dopo alcuni stop interni contro QPR, Cambridge e Leicester. Solo 4 gol fatti ma anche appena 5 subiti: squadra pragmatica, costruita sull’equilibrio e sulla compattezza difensiva. Davanti manca un bomber vero: Isaac Olaofe resta il miglior realizzatore con una sola marcatura. Bordo campo sereno sul fronte infortuni: Henriksen può puntare sull’undici tipo.

Avvio deludente per i Rovers, che hanno raccolto appena 6 punti in sei gare, frutto di due vittorie esterne con Hull e Watford e ben tre sconfitte (Norwich, Birmingham e West Bromwich). Il problema è soprattutto dietro: 8 gol incassati in sei giornate sono un campanello d’allarme. Todd Cantwell resta il faro offensivo con 3 gol, ma spesso manca il supporto del resto del gruppo. Urge una scossa, perché la concorrenza in Championship non aspetta.

Le probabili formazioni di Charlton-Blackburn — Charlton (4-2-3-1): Isted; Thomas, Hector, Jones, Edun; Fraser, Dobson; Campbell, Blackett-Taylor, May; Olaofe. Allenatore: Holden.

Blackburn (4-3-3): Wahlstedt; Brittain, Carter, Hyam, Pickering; Garrett, Wharton, Tronstad; Dolan, Szmodics, Cantwell. Allenatore: Tomasson.