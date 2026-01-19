Charlton-Derby: lo streaming gratis della gara di Championship

Il Charlton ospita il Derby in una partita cruciale per la classifica di Championship. Gli Addicks arrivano dal successo contro lo Sheffield United che ha interrotto una lunga serie negativa

Martedì 20 gennaio alle ore 20.45, sotto le luci del The Valley, va in scena una sfida dal peso specifico enorme tra Charlton-Derby County. Due squadre con obiettivi diversi ma accomunate dalla necessità di fare punti. I padroni di casa cercano continuità per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti guardano con ambizione alla corsa playoff.

Dove vedere Charlton-Derby County in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Charlton-Derby County in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Charlton arriva alla sfida con il morale ritrovato dopo l’importante successo per 1-0 contro lo Sheffield United. La rete decisiva di Sonny Carey ha interrotto una serie negativa di cinque partite senza vittorie, permettendo agli Addicks di salire a quota 32 punti in classifica. Attualmente la squadra di Nathan Jones occupa la 18ª posizione, con cinque lunghezze di margine sulla zona rossa. Nonostante la recente pesante sconfitta per 5-1 in FA Cup contro il Chelsea, il focus resta sul campionato. L’obiettivo è ottenere due vittorie consecutive in Championship, traguardo che manca addirittura da ottobre. Tuttavia, la tradizione non è favorevole: il Charlton ha battuto il Derby solo tre volte negli ultimi otto incroci casalinghi contro i Rams.

Il Derby, invece, vive una stagione decisamente più serena rispetto allo scorso anno, quando evitò la retrocessione per un solo punto. Dopo il successo esterno per 1-0 sul campo del Preston, la squadra di John Eustace si è portata a sole cinque lunghezze dalla zona playoff. Il vero punto di forza dei Rams è il rendimento lontano da casa: terzo miglior record esterno del campionato, con 21 punti conquistati in 13 trasferte. A dare fiducia agli ospiti c’è anche il precedente più recente al The Valley, dove il Derby si impose per 1-0 grazie a una rete di Mendez-Laing. Un altro successo permetterebbe ai Rams di vincere due gare consecutive per la prima volta dal mese di novembre.

Le probabili formazioni di Charlton-Derby — Jones dovrebbe confermare l’assetto visto contro lo Sheffield United. In porta spazio a Kaminski, con Clarke, Jones e Gillesphey a comporre il terzetto difensivo. Sugli esterni agiranno Ramsay e Bree, mentre in mezzo al campo toccherà a Rankin-Costello e Anderson. Sulla trequarti dovrebbe partire dal primo minuto Carey, affiancato da Leaburn e Kelman in attacco.

Eustace risponde con una formazione offensiva. Tra i pali Widell Zetterstrom, difesa composta da Langas, Ward e Clarke. A centrocampo spazio a Ozoh, Thompson, Clark ed Elder. Davanti, il tridente formato da Brereton Diaz, Agyemang e Brewster proverà a sfruttare la velocità e la fisicità per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.

Charlton: Kaminski, Clarke, Jones, Gillesphey, Ramsay, Rankin-Costello, Anderson, Bree, Carey, Leaburn, Kelman.

Derby: Widell Zetterstrom, Langas, Ward, Clarke, Ozoh, Thompson, Clark, Elder, Brereton Diaz, Agyemang, Brewster.