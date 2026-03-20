Lo streaming gratis della gara di Championship Charlton-Norwich: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 20 marzo - 11:20

In Championship si gioca una sfida importante nella zona centrale della classifica: Charlton-Norwich, sabato 21 marzo alle ore 16:00. Il Charlton è diciottesimo con 48 punti e cerca un risultato utile per allontanarsi definitivamente dalle zone più delicate della graduatoria, mentre il Norwich occupa la dodicesima posizione a quota 51 e punta a restare agganciato alla parte sinistra della classifica.

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Il momento delle due squadre — Il Charlton arriva a questa sfida con l’obiettivo di guadagnare punti preziosi davanti al proprio pubblico. La squadra londinese cercherà di mantenere equilibrio tra i reparti e sfruttare le occasioni create negli ultimi metri per mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Il Norwich, allenato da Philippe Clement, si presenta con un 4-2-3-1 offensivo. Schwartau, Kvistgaarden e Makama agiranno alle spalle dell’unica punta Sargent, mentre McLean e Topic dovranno garantire equilibrio a centrocampo e gestire il ritmo della partita. Con 51 punti, i Canaries puntano a migliorare la loro posizione nella parte centrale della classifica.

Le probabili formazioni di Charlton-Norwich — Le due squadre dovrebbero affrontarsi con approcci tattici differenti: il Charlton cercherà solidità e ripartenze rapide, mentre il Norwich proverà a fare la partita sfruttando qualità e palleggio.

Charlton (4-3-3): Maynard-Brewer, Clare, Hector, Thomas, Ness, Dobson, Fraser, Coventry, Blackett-Taylor, May, Rak-Sakyi. Allenatore: Nathan Jones

Norwich (4-2-3-1): Kovacevic, Stacey, Duffy, Darling, Fisher, McLean, Topic, Makama, Kvistgaarden, Schwartau, Sargent. Allenatore: Philippe Clement