Lo streaming gratis della gara di campionato Charlton-Stoke City: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 10 febbraio 2026 (modifica il 10 febbraio 2026 | 11:02)

La Championship propone una sfida importante in chiave classifica, con Charlton e Stoke City che si affrontano mercoledì 11 febbraio alle ore 20:45. I padroni di casa sono diciottesimi con 36 punti e cercano continuità per allontanarsi definitivamente dalla zona calda, mentre gli ospiti occupano il tredicesimo posto a quota 43 e puntano a rimanere agganciati al gruppo che lotta per i playoff. La distanza in classifica suggerisce una gara equilibrata, nella quale ritmo e gestione dei momenti chiave potranno incidere in modo decisivo.

Hai tre possibilità per guardare Charlton-Stoke City in streaming gratis:

Dove vedere Charlton-Stoke City in diretta TV e streaming LIVE — La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. È sufficiente mantenere il conto attivo per accedere alla visione dell’incontro e seguire il match live, con statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantenere il conto attivo

Cercare Charlton-Stoke City nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Charlton arriva a questo appuntamento con la necessità di fare punti per dare stabilità alla propria classifica. La squadra di Nathan Jones prova a costruire i propri risultati puntando sulla compattezza e sull’equilibrio tra i reparti, cercando soprattutto in casa di alzare il livello di intensità.

Lo Stoke City, tredicesimo con 43 punti, sta vivendo una stagione più regolare. La formazione guidata da Mark Robins punta su un’organizzazione solida e su una buona gestione del possesso, con l’obiettivo di restare nelle zone centrali della classifica e provare ad avvicinarsi alle posizioni che valgono gli spareggi.

Le probabili formazioni di Charlton-Stoke City — Il Charlton dovrebbe confermare il 3-5-2, un modulo pensato per garantire copertura difensiva e densità in mezzo al campo, lasciando poi spazio alle ripartenze e agli inserimenti delle mezzali.

Lo Stoke City risponde con il 4-2-3-1, sistema che assicura equilibrio tra fase difensiva e offensiva, con una linea di trequartisti pronta a supportare l’unica punta e a creare soluzioni tra le linee.

Charlton (3-5-2): Kaminski, Gillesphey, Jones, Ramsay, Bell, Docherty, Coventry, Carey, Bree, Campbell, Kelman. Allenatore: Nathan Jones

Stoke City (4-2-3-1): Johansson, Tchamadeu, Phillips, Wilmot, Cresswell, Pearson, Rigo, Manhoef, Jun-Ho, Thomas, Mubama. Allenatore: Mark Robins