Cheltenham-Notts County: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Nel lunedì di League Two, il 10 novembre 2025 alle ore 20:45 si sfidano Cheltenham e Notts County, per una sfida che significa tanto. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Cheltenham-Notts County IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365 , ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Ligue 1 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Il Cheltenham, ad esempio, ha cambiato marcia dopo l’arrivo in panchina di Steve Cotterill, autentica bandiera del club. L’ex tecnico è stato chiamato a fine settembre per sostituire Michael Flynn, esonerato dopo una lunga serie di sconfitte consecutive, culminate nel pesante 7-1 subito contro il Grimsby. Da quel momento, però, i Robins hanno trovato la svolta: a parte l’eliminazione in EFL Trophy per mano del Bristol Rovers, la squadra non ha più perso e ha messo insieme tre successi consecutivi, tutti senza incassare reti.