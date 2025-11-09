Cheltenham-Notts County: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Nel lunedì di League Two, il 10 novembre 2025 alle ore 20:45 si sfidano Cheltenham e Notts County, per una sfida che significa tanto. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Cheltenham-Notts County IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Si tratta di un'occasione unica per gustarti la grande sfida della Ligue 1 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Partita scontata? Assolutamente no. Il posticipo della quindicesima giornata promette spunti interessanti in un campionato che, pur essendo già entrato nel vivo, continua a sorprendere con risultati imprevedibili. Basta osservare la classifica — ancora cortissima — per rendersene conto.
Il Cheltenham, ad esempio, ha cambiato marcia dopo l’arrivo in panchina di Steve Cotterill, autentica bandiera del club. L’ex tecnico è stato chiamato a fine settembre per sostituire Michael Flynn, esonerato dopo una lunga serie di sconfitte consecutive, culminate nel pesante 7-1 subito contro il Grimsby. Da quel momento, però, i Robins hanno trovato la svolta: a parte l’eliminazione in EFL Trophy per mano del Bristol Rovers, la squadra non ha più perso e ha messo insieme tre successi consecutivi, tutti senza incassare reti.
Situazione diversa per il Notts County, che continua a mostrare un netto contrasto tra il rendimento interno e quello esterno: in casa, i Magpies sono una vera forza, leader per punti conquistati davanti ai propri tifosi (16), ma lontano dal Meadow Lane faticano parecchio, con soli 8 punti raccolti in trasferta.
Le probabili formazioni di Cheltenham-Notts County—
CHELTENHAM (4-3-3): Day; Jude-Boyd, Sherring, Wilson, Tomkinson; Young, Stevenson, Hutchinson; Thomas, Bickerstaff, Archer.
NOTTS COUNTY (3-4-2-1): Roos; Bedeau, Platt, Ness; Tsaroulla, Norburn, Palmer, Jones; Grant, Hall; Jatta.
Non perdere l’occasione diseguire Cheltenham-Notts County in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni.
