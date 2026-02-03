Chemnitz-Trento: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Chemnitz-Trento in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Mercoledì 4 febbraio 2026, alle 18:30, c'è Trento che sfida Chemnitz per una partita importantissima.

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Dove vedere Chemnitz-Trento in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la EuroCup.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo che consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Chemnitz-Trento nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — Trento arriva in Germania con il morale alle stelle: la Dolomiti Energia ha collezionato quattro vittorie di fila, l’ultima delle quali di grande prestigio in Fiera contro la Virtus Bologna. Domani sera, alle 19, la squadra di coach Cancellieri affronterà i Niners Chemnitz nel penultimo turno della regular season di EuroCup.

Il percorso positivo dei bianconeri è iniziato con i successi della scorsa settimana e comprende anche le affermazioni ottenute in precedenza contro Lietkabelis Panevezys in Europa e Treviso in campionato. In EuroCup, la striscia vincente è ora di tre partite consecutive, mentre considerando tutte le competizioni, Trento ha vinto sette delle ultime otto gare disputate.

I Niners arrivano al match dopo tre ko di fila, subiti contro Hamburg Towers, Budućnost Voli Podgorica ed EWE Baskets Oldenburg. Prima di questa serie negativa, però, la formazione tedesca aveva dominato cinque delle sei gare giocate in EuroCup, tra cui le vittorie su Bourg-en-Bresse e Beşiktaş. Chemnitz è ancora in corsa con ratiopharm Ulm per conquistare l’ultimo posto disponibile nel Gruppo B e accedere ai playoff della competizione.

In classifica, Trento occupa la quarta posizione con un record di 10 vittorie e 6 sconfitte. Un successo domani in Germania, unito a una sconfitta del Budućnost a Ulm, garantirebbe matematicamente ai bianconeri la quarta piazza, che permette di disputare il primo turno di playoff in casa, alla BTS Arena. Chemnitz si trova invece al sesto posto con 8 vittorie e altrettante sconfitte, un punto sopra Ulm ma con lo svantaggio negli scontri diretti.