Chicago Bulls-Detroit Pistons: dove vedere la NBA in Tv e in Streaming LIVE

Chicago Bulls-Detroit Pistons

Vincenzo Bellino Redattore 22 ottobre - 10:37

La stagione NBA 2025/26 entra nel vivo con una delle sfide più affascinanti della Eastern Conference. Allo United Center di Chicago, nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre (palla a due alle 02:00 italiane), i Detroit Pistons faranno visita ai Chicago Bulls in un incontro che promette intensità, tattica e tanto spettacolo. Due franchigie dal passato leggendario che, oggi, cercano di ritrovare la via del successo con giovani stelle emergenti e nuovi equilibri di squadra. Scopri come seguire la sfida di NBA Chicago-Detroit GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Qui Chicago Bulls — Statistiche un po' più equilibrate per i Chicago Bulls di Billy Donovan: 6 vittorie nelle ultime 10 gare, con un attacco da 118,5 punti di media e un’efficienza notevole sia ai liberi (83,5%) che dal campo (48%).

La squadra si affida alla regia creativa di Josh Giddey (6,1 assist) e alla concretezza di Coby White, che segna 18,1 punti di media, mentre il veterano Nikola Vučević resta una garanzia sotto canestro con 9,3 rimbalzi a partita. In casa, i Bulls hanno coperto la linea +4 in 8 delle ultime 10 partite: un dato che rafforza l’idea di una squadra solida e affidabile, soprattutto allo United Center.

Qui Detroit Pistons — I Detroit Pistons arrivano a questa sfida con un rendimento altalenante: 3 vittorie e 7 sconfitte nelle ultime 10 partite tra regular season e playoff. L’attacco di Monty Williams produce in media 112,4 punti a partita, con un buon 47,2% dal campo, ma la difesa concede troppo — 114,6 punti subiti e solo 40 rimbalzi di media.

La chiave offensiva rimane Cade Cunningham, che continua la sua crescita da leader con 25,7 punti e 7,7 assist di media, supportato dal dinamismo sotto canestro di Jalen Duren (10,3 rimbalzi) e dalla pericolosità perimetrale di Malik Beasley, che viaggia col 37,6% da tre.

I Pistons hanno dimostrato di saper far male ai Bulls: tre vittorie consecutive negli scontri diretti, tra cui il 128-110 dell’ultimo match. Ma la loro fragilità difensiva resta un punto interrogativo.

I probabili quintetti di Chicago-Detroit — CHICAGO BULLS, probabile rooster titolare: Buzelis, Smith, Vucevic, Giddey, Jones. Coach: Billy Donovan

DETROIT PISTONS, probabile rooster titolare: Robinson, Cunningham, Duren, Harris, Thompson. Coach: John Blair Bickerstaff

