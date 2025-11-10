Chicago Bulls-Spurs: la gara gratis in streaming live

Martedì 11 novembre 2025, alle ore 02:00 italiane, i Chicago Bulls ospitano i San Antonio Spurs all’United Center per una gara di Regular Season NBA. Scopri come vederla gratis

Stefano Sorce 10 novembre - 01:46

La notte inoltrata della NBA, di martedì 11 novembre alle ore 02.00, riserva un interessante match-up tra Chicago Bulls e San Antonio Spurs: due franchigie con percorsi diversi che si incontrano in un confronto che può dare segnali chiave per la stagione in corso. Guarda ora Chicago Bulls-Spurs GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Il momento delle due squadre — Chicago Bulls stanno vivendo un inizio di stagione incoraggiante, con un bilancio di 6 vittorie e 3 sconfitte che conferma le ambizioni di una squadra desiderosa di tornare protagonista nella Eastern Conference. Dopo alcune stagioni altalenanti, la formazione di Billy Donovan sembra aver trovato maggiore equilibrio, spinta dalla leadership di DeMar DeRozan e dalla crescita di Coby White, sempre più coinvolto nella gestione offensiva. L’attacco dei Bulls viaggia a una media di 119,4 punti segnati a partita, un dato che testimonia la loro fluidità e aggressività offensiva, anche se la difesa, con 118,1 punti concessi, resta un aspetto da migliorare. Negli ultimi incontri, Chicago ha rallentato leggermente dopo un ottimo avvio, ma il fattore campo dell’United Center rimane un’arma importante. Inoltre, il gruppo ha il vantaggio psicologico di aver battuto San Antonio nelle ultime sei sfide dirette, un trend che i tifosi sperano possa proseguire.

Dall’altra parte, i San Antonio Spurs continuano il loro percorso di crescita e rinnovamento. La squadra di Gregg Popovich, guidata dal talento cristallino di Victor Wembanyama, sta cercando di consolidare un’identità vincente dopo stagioni difficili. Il bilancio è ancora in via di assestamento, ma i segnali positivi non mancano: l’attacco produce circa 119,1 punti a partita, mentre la difesa, con 110,7 punti concessi, appare più solida rispetto al passato. San Antonio arriva alla sfida con la voglia di interrompere la serie negativa contro i Bulls e dimostrare di poter competere anche contro formazioni più esperte. La squadra texana ha mostrato un gioco veloce, tecnico e molto moderno, ma deve migliorare nella gestione dei momenti di pressione e nella concentrazione nei finali di partita.

I probabili quintetti base di Bulls-Spurs — Chicago Bulls: Okoro, Buzelis, Vucevic, Jones, Giddey. Coach: Donovan.

San Antonio Spurs: Vassell, Barnes, Wembanyama, Castle, Fox. Allenatore: Popovich.

