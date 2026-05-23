Dove vedere Chicago-Toronto in diretta tv e streaming gratis

Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio, alle ore 02:30 italiane, il Soldier Field ospiterà la sfida di MLS tra Chicago Fire e Toronto FC. Due squadre che arrivano all’appuntamento con stati d’animo molto diversi: i padroni di casa stanno vivendo un buon momento di forma e vogliono dare continuità ai risultati recenti, mentre Toronto è chiamato a reagire dopo alcune prestazioni deludenti. Per non perdere nemmeno un minuto del match, continua a leggere l'articolo e scopri come seguire la sfida.

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Il momento delle due squadre

Il Chicago Fire arriva alla sfida sulle ali dell’entusiasmo dopo due vittorie consecutive in campionato. L’ultima è arrivata sul campo del Montréal, battuto grazie ad una prestazione solida e concreta. La squadra di Gregg Berhalter sembra aver trovato maggiore equilibrio, soprattutto nella gestione delle partite, e può contare su un reparto offensivo in crescita. Grande protagonista del momento positivo dei Fire è Hugo Cuypers, sempre più punto di riferimento dell’attacco, ben supportato dalla qualità di Philip Zinckernagel e Jonathan Bamba. Proprio il danese sta diventando decisivo sia in fase di costruzione sia negli ultimi metri grazie alla sua capacità di creare occasioni.

Il Toronto FC, invece, attraversa una fase più complicata. La formazione canadese arriva da due sconfitte consecutive e nell’ultimo turno è caduta sul campo del Charlotte FC. La squadra di Robin Fraser continua ad alternare buone trame offensive a difficoltà evidenti in fase difensiva, aspetto che sta pesando parecchio sul rendimento recente. Nonostante il momento non brillante, Toronto resta comunque una squadra con individualità interessanti, soprattutto in avanti. Dániel Sallói ed Emilio Aristizábal rappresentano le principali minacce offensive, mentre Jonathan Osorio continua ad essere uno dei leader tecnici e carismatici della squadra.

Le probabili formazioni di Chicago-Toronto

Il Chicago Fire dovrebbe confermare il suo assetto offensivo con Cuypers al centro dell’attacco, supportato dalla fantasia di Zinckernagel e dalla velocità di Jonathan Bamba sulle corsie esterne. Toronto FC risponde con un sistema più compatto, affidandosi all’esperienza di Osorio in mezzo al campo e alla coppia offensiva composta da Etienne e Aristizábal.

Chicago Fire (4-3-3): Brady; Dean, Elliott, Mbokazi, Radojevic; Pineda, Waterman, Haile-Selassie; Zinckernagel, Cuypers, Bamba. Allenatore: Berhalter.

Toronto FC (4-4-2): Gavran; Gilman, Zimmerman, Franklin, Edwards; Henry, Osorio, Coello, Sallói; Etienne Jr., Aristizábal. Allenatore: Fraser.

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