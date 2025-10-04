Chicago-Toronto, Streaming Live e Diretta Tv: dove vedere la MLS gratis

Chicago-Toronto, trentatreesima giornata di MLS: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 20:40)

Chicago-Toronto è la sfida valida per il 33° turno di MLS, in programma nella notte tra sabato 4 ottobre e domenica 5 ottobre. Calcio d'inizio fissato alle ore 02:30. Il match in questione a tratti sarà fondamentale soprattutto per i padroni di casa, a caccia dei tre punti per mantenere vive le residue speranze di qualificazione ai play-off. Canadesi, come il Montreal, fuori dai giochi. Vuoi vivere l’atmosfera della MLS come se fossi sugli spalti? Con Bet365 puoi seguire Chicago Fire-Toronto GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per capire come poter usufruire di questo servizio continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Chicago-Toronto in diretta TV e in streaming LIVE — CHICAGO TORONTO MLS STREAMING DIRETTA TV - La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida della MLS comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Chicago Fire-Toronto FC in diretta live. La partita sarà visibile anche su Apple Tv.

Qui Chicago — La squadra di Berhalter è in piena ascesa: 4 vittorie nelle ultime 5 partite e un attacco che gira forte, con 64 gol segnati in stagione. La differenza reti positiva (+8) racconta di un gruppo che ha finalmente trovato equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Al 12° posto con 51 punti, i Fire vogliono chiudere in crescendo e magari sorprendere ancora. In casa non sono irresistibili, ma l’inerzia recente parla chiaro: questa è una squadra che oggi crede nei propri mezzi e ha già battuto Toronto 2-1 nell’ultimo scontro diretto.

Qui Toronto — Situazione molto diversa per i canadesi: penultimi a Est con appena 28 punti, fermi a 5 vittorie in tutta la stagione e un attacco da soli 31 gol. La serie più recente è una curiosità: 5 pareggi consecutivi, sintomo di una squadra che non perde più ma nemmeno vince. La difesa regge discretamente (38 reti subite), ma l’incapacità di chiudere i match resta il vero tallone d’Achille. In trasferta il rendimento è altalenante (3 vittorie su 15 gare), e il morale non è altissimo: Toronto arriva a Chicago senza vittorie da settimane e con la pressione di invertire la rotta.

Chicago-Toronto, probabili formazioni — CHICAGO FIRE (3-4-3): Brady, Elliott, Waterman, Gutman, Dean, Kouamé, D'Avilla, Haile-Selassie, Zinckernagel, Cuypers, Bamba. Allenatore: Gregg Matthew Berhalter

TORONTO FC (4-1-4-1): Johnson, Laryea, Rosted, Thompson, Cimermancic, Coello Camarero, Cifuentes, Corbeanu, Mihailovic, Osorio, Etienne Jr. Allenatore: Robin Fraser