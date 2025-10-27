Chiefs-Commanders live: streaming gratis e diretta TV del match di NFL

Segui Chiefs-Commanders in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita e tutto quello che c’è da sapere sul monday night di NFL

Michele Massa 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 11:21)

Il monday-night di NFL vede di scena la sfida tra Chiefs e Commanders. Nella notte del 28 ottobre le due squadre cercano una svolta della propria stagione nel bene o nel male. Guarda Chiefs-Commanders IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Chiefs-Commanders sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusa tutta la NFL.

Il momento delle due squadre — Questo match mette di fronte due squadre in momenti di forma opposti. Washington sta attraversando una fase complicata e dovrà nuovamente fare a meno del proprio quarterback Jaylen Daniels, fermato ancora una volta da un infortunio. Dall’altra parte, Kansas City sembra aver archiviato le difficoltà di inizio stagione e ha ripreso a giocare ai livelli del suo potenziale.

Patrick Mahomes appare sereno dietro una offensive line solida ed efficace, e può contare su armi affidabili come Xavier Worthy, Hollywood Brown e, naturalmente, il fidato Travis Kelce. La difesa dei Chiefs, inoltre, ha mantenuto fin da subito standard di rendimento molto alti, confermandosi tra le migliori del campionato.

I Commanders, però, potrebbero ritrovare due pedine fondamentali: Terry McLaurin e Deebo Samuel, assenti nelle ultime partite ma pronti al rientro. La loro presenza potrebbe dare un aiuto importante a Marcus Mariota, chiamato a guidare l’attacco in sostituzione di Daniels.

I Commanders, però, potrebbero ritrovare due pedine fondamentali: Terry McLaurin e Deebo Samuel, assenti nelle ultime partite ma pronti al rientro. La loro presenza potrebbe dare un aiuto importante a Marcus Mariota, chiamato a guidare l'attacco in sostituzione di Daniels.