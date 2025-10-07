derbyderbyderby streaming Ciad-Mali, dove vedere la partita in diretta TV e streaming LIVE

Punti importanti in palio in queste qualificazioni africane ai prossimi Mondiali del 2026: ospiti favoriti che comunque non possono dormire sonni tranquilli.
Anche nel mese di ottobre ci sono tantissime gare interessanti nel palinsesto delle qualificazioni africane ai prossimi Mondiali del 2026. Mercoledì 8 ottobre alle ore 18:00 si disputa la gara tra Ciad e Mali. I tre punti in palio in questa partita potrebbero dare una decisa svolta agli equilibri della classifica, soprattutto per gli ospiti. Con Bet365 puoi seguire Ciad-Mali GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida delle qualificazioni africane ai Mondiali del 2026 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Ciad-Mali in diretta live. Il match, in programma il prossimo mercoledì 8 ottobre alle ore 18:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Padroni di casa ultimi con un solo punto conquistato finora: il percorso del Ciad nel Girone I non è stato certo da ricordare e la differenza reti di -16 certifica una situazione su cui c'è molto da lavorare. Decisamente meglio gli ospiti, che comunque non possono dormire sonni tranquilli. Il Mali, con i suoi 12 punti, è al momento quarto e insegue un piazzamento valido per qualificarsi, ma per riuscirci sarà necessario evitare passi falsi ed approfittare di questo turno favorevole. Tra i convocati spicca Lassana Coulibaly del Lecce.

Ciad (4-4-1-1): Mbaynassem, Osee, Tchoupiaou, Daikreo, Allarabaye, Mickael, Thiam, Mbangossoum, F. Tchaouna, Damba, H. Tchaouna. Allenatore: Raoul Savoy

Mali (4-2-3-1): Diarra, Dante, Niakaté, Fofana, Diakité, Dieng, Camara, Coulibaly, Doumbia, Doucouré, Sinayoko. Allenatore: Tom Saintfiet

