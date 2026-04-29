Cienciano-Atletico Mineiro: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Copa Sudamericana su Bet365
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Il Cienciano ospita l’Atlético Mineiro in Copa Sudamericana, con i peruviani in testa al girone grazie a un buon rendimento difensivo. La squadra di casa arriva forte di risultati positivi interni e grande solidità al “Garcilaso”. I brasiliani invece alternano prestazioni altalenanti e faticano soprattutto in trasferta. Guarda ora Cienciano-Atletico Mineiro GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui CiencianoIl Cienciano arriva alla sfida di Copa Sudamericana dopo aver battuto (2-0) il Caracas, in preced a un pareggio 1-1 contro Atlético Mineiro nella gara d’andata, mostrando quindi capacità di restare competitivo anche contro avversari più strutturati. In generale nel girone ha raccolto risultati utili e ha subito pochi gol nelle partite casalinghe, con una media difensiva contenuta nelle gare interne della competizione.
Qui Atletico Mineiro
L’Atlético Mineiro è reduce dai ko rimediati in campionato col Flamengo (0-4) e Santos (0-1), alternati ai successi su Ceará (2-1) e Coritiba (2-1). Percorso altalenante anche in Copa Sudamericana dove ha raccolto una vittoria e una sconfitta, segnale di una squadra meno continua rispetto agli standard abituali.
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Cienciano-Atletico Mineiro, probabili formazioni
Cienciano (4-3-3): Espinoza; Estrada, Fuentes, Mera, Benítez; Torrejón, Aguirre, Ayarza; Romagnoli, Garcés, Hohberg. Allenatore: Horacio Melgarejo
Atlético Mineiro (4-2-3-1): Everson; Saravia, Lyanco, Junior Alonso, Arana; Otávio, Fausto Vera; Scarpa, Bernard, Paulinho; Hulk. Allenatore: Eduardo Domínguez
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