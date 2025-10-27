Cincinnati-Columbus Crew, in programma lunedì 27 ottobre 2025 alle 23:45: streaming gratis su Bet365. Scopri come vederla

Vincenzo Bellino Redattore 27 ottobre - 03:17

L’aria è carica di tensione al TQL Stadium, dove FC Cincinnati ospiterà il Columbus Crew per l’andata dei playoff MLS. Guarda ora Cincinnati-Columbus Crew GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365.

Qui Cincinnati — Gli Orange and Blue hanno chiuso la stagione regolare al secondo posto della MLS, dimostrando solidità in casa con cinque vittorie nelle ultime dieci partite tra le mura amiche. Nelle ultime uscite hanno mostrato una buona organizzazione difensiva, concedendo mediamente 1,2 gol a partita e segnando 1,4.

La squadra di Pat Noonan ha nel reparto offensivo nomi come Evander Ferreira, autore di 18 gol e 14 assist, e Kevin Denkey con 15 reti stagionali. Il loro gioco passa per una gestione attenta del possesso palla e una capacità di creare occasioni da corner, con una media di 3,8 angoli a partita in casa.

Qui Columbus Crew — Il Columbus Crew ha concluso la stagione al 12° posto, ma arriva a Cincinnati forte di qualche successo recente fuori casa. Nonostante alcune difficoltà lontano dal Lower.com Field, la squadra ha dimostrato di poter segnare con regolarità, mediamente 1,5 gol a partita e subendo circa 2,2, affidandosi alle capacità realizzative di Diego Rossi (16 gol), Jacen Russell-Rowe e Daniel Gazdag con 7 e 6 reti messe a segno rispettivamente.

Cincinnati-Columbus Crew, probabili formazioni — L'FC Cincinnati scende in campo con un 5-3-2: tra i pali Celentano; linea difensiva a cinque composta da Powell, Hadebe, Robinson, Hagglund e Marczuk. A centrocampo agiscono Bucha, Nwobodo e Evander, mentre in attacco il tandem offensivo è formato da Brenner e Denkey.

Il Columbus Crew risponde con un 4-3-3: in porta Schulte; in difesa Herrera, Moreira, Amundsen e Arfsten. A centrocampo spazio a Chambost, Nagbe e Zawadzki, mentre in avanti compongono il tridente Picard, Russell-Rowe e Lappalainen.

FC Cincinnati (5-3-2): Celentano; Powell, Hadebe, Robinson, Hagglund, Marczuk; Bucha, Nwobodo, Evander; Brenner, Denkey.

Columbus Crew (4-3-3): Schulte; Herrera, Moreira, Amundsen, Arfsten; Chambost, Nagbe, Zawadzki; Picard, Russell-Rowe, Lappalainen.

