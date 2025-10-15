Cincinnati-Pittsburgh, dove vederla in streaming TV e diretta LIVE

Anche nel mese di ottobre ci sono tante gare di NFL. Venerdì 17 ottobre alle ore 02:15 italiane si gioca la gara tra Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers al Paul Brown Stadium, che può risultare decisiva per gli obiettivi di entrambi i club. La settimana 7 pone quindi il focus su questa gara, che vede gli ospiti favoriti. Con Bet365 puoi seguire Cincinnati-PittsburghGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della settimana 7 di NFL direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Cincinnati Bengals-Pittsburgh Steelers in diretta live. Il match, in programma venerdì 17 ottobre alle 02:15 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.
Il momento delle due squadre—
Padroni di casa che hanno cominciato la stagione con piglio giusto centrando due vittorie, ma poi sono arrivate tre stroncanti sconfitte di fila che hanno inciso parecchio sul morale e sull'intera percezione della classifica. Per questo motivo, la prossima gara sarà molto importante per i Cincinnati Bengals per provare a rilanciarsi. Non sarà però semplice, perché dall'altro lato ci sarà il Pittsburgh, che di fatto è abbastanza favorito dai pronostici e, dopo tre vittorie e una sconfitta (con una partita disputata in meno) puntano direttamente alla vetta della classifica.
I leader delle squadre—
Per i Cincinnati Bengals il quintetto top è composto da Browning, Marrone, Chase, Henrdrickson e Knight jr. che sicuramente si distinguono per statistiche positive e rendimento. Dall'altro lato invece spiccano Rodgers, Gainwell, Metcalf, Watt e Regina.
